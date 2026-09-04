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Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe»

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Cristina Ferreira revela novo passo na vida do filho e confessa: «Acho que tem ali a veia da mãe» - Big Brother
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Aos 18 anos, o filho de Cristina Ferreira prepara-se para uma nova etapa, com a entrada na universidade já no horizonte. A apresentadora revelou à qual foi a escolha do jovem.

Cristina Ferreira está a viver uma fase especial enquanto mãe. O filho, Tiago, atingiu recentemente a maioridade e prepara-se agora para iniciar uma nova etapa da sua vida, longe dos tempos de criança.

Em entrevista à Selfie, a apresentadora falou abertamente sobre o crescimento do filho e não escondeu o orgulho ao vê-lo tornar-se, aos poucos, num homem. «Já está um homem».

E há outra novidade a caminho: o jovem vai entrar na universidade e já sabe a área que quer seguir. Tiago escolheu um percurso ligado ao Marketing e à Gestão de Empresas, uma decisão que parece ir ao encontro de algumas das características que herdou da mãe.

Cristina, aliás, não resistiu a brincar com essa possibilidade. Questionada sobre se o filho poderá ter herdado o seu gosto pelo mundo dos negócios e da comunicação, a apresentadora admite que Tiago pode ter «a veia da mãe».

A escolha do curso surge numa altura em que Tiago começa a construir o seu próprio caminho, depois de completar 18 anos. Apesar de ser filho de uma das figuras mais conhecidas da televisão portuguesa, Cristina tem procurado preservar a privacidade do jovem, que sempre esteve longe da exposição mediática.

 

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Temas: Cristina Ferreira Filho

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