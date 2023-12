Filho de Cristina Ferreira já decidiu destino da próxima ‘viagem das avós’: «Já está anotado»

Cristina Ferreira faz «a viagem mais bonita do ano». Veja as imagens e saiba quem a acompanha

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, revelou que o filho, Tiago Casinhas, já decidiu o destino da próxima viagem das avós, uma tradição que costuma cumprir sempre na altura do Natal.

Regressada da última viagem, este domingo, a apresentadora recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre o gosto que tem por viajar. «Volto, como sempre a cada viagem, mais feliz e certa de que é para isto que trabalho. Nada me entusiasma mais do que a descoberta», escreveu.

«Olho para cada destino novo como uma criança que recebe um presente. À conta do meu trabalho já tive a sorte de viajar muito. Trouxe em muitas delas pessoas da minha família que vivem o sonho comigo. A próxima das avós ,diz o Tiago, que será à Islândia. Não sei se estão preparadas para o frio mas já está anotado», revelou.

De recordar que Cristina Ferreira cumpriu a tradição de Natal e embarcou naquela que chama a «viagem das avós», que faz na companhia do filho, Tiago, e das duas avós do menino, a sua mãe e a mãe do ex-companheiro, António Casinhas.

«Viagem das avós. A tradição a cumprir-se neste Natal. Desde que o meu filho tem 2 anos que fazemos esta viagem. Eu, ele e as duas avós. Começou por andar ao colo e agora está maior que elas. É sempre a viagem mais bonita do ano», escreveu nas redes sociais.

Cristina Ferreira acrescentou: «Porque nada apagará estas memórias que vivem em conjunto. Às vezes fico só a observar. A conversa das duas, o espanto, as brincadeiras com o neto, o amor que os une. Devo às duas a ajuda que me deram nestes 15 anos».

A apresentadora rumou primeiro a Salzburgo, na Áustria: «Aqui foram gravadas muitas das cenas do filme Música no coração. As flores dão lugar à neve nesta altura do ano. Estão -5 graus. Cheira a canela e gengibre nas ruas», escreveu numa outra publicação no Instagram.

«As cúpulas verdes destacam-se no céu. Os Alpes intensificam a paisagem. Tal como o som dos sinos. Eles bebem vinho quente às 10 da manhã. Eu bebi um chocolate quente. Agora sigo viagem. Vou mudar de país», adiantou.

Depois, o destino foi Munique, na Alemanha: «Edifícios imponentes, mercados de Natal em todas as praças, austeridade alemã, menos frio que Salzburgo. Último dia de viagem», escreveu já este sábado na mesma rede social.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens da viagem de Cristina Ferreira.