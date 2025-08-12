Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Ao Minuto

22:37
Liderança sabotada? Depois das lágrimas, Bruna abre o coração: «Eu dei um berro, senti-me super mal»
04:45

Liderança sabotada? Depois das lágrimas, Bruna abre o coração: «Eu dei um berro, senti-me super mal»

22:17
Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Vou dar o desconto, acordámos com os pés de fora»
05:28

Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Vou dar o desconto, acordámos com os pés de fora»

22:11
«És uma marioneta, comigo estás mal!»: Ana Duarte e Viriato Quintela em clima de alta tensão
03:17

«És uma marioneta, comigo estás mal!»: Ana Duarte e Viriato Quintela em clima de alta tensão

21:44
«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso
03:23

«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso

21:34
«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda
01:52

«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda

21:29
Catarina Miranda rasga Jéssica e acusa-a de usar Afonso: «Agora que estou contigo...»
01:31

Catarina Miranda rasga Jéssica e acusa-a de usar Afonso: «Agora que estou contigo...»

21:25
Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»
04:14

Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»

21:20
«Vais me obrigar a ir aí?»: Clima entre Afonso e Miranda continua azedo
01:02

«Vais me obrigar a ir aí?»: Clima entre Afonso e Miranda continua azedo

20:00
Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda
03:13

Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda

19:53
Viriato aconselha Afonso para não se relacionar com Catarina amorosamente «És baixa»
03:55

Viriato aconselha Afonso para não se relacionar com Catarina amorosamente «És baixa»

19:48
Uma conversa aparentemente calma entre Miranda, Afonso e Viriato acabou em discussão «Os portugueses é que decidem»
02:28

Uma conversa aparentemente calma entre Miranda, Afonso e Viriato acabou em discussão «Os portugueses é que decidem»

19:43
Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

19:15
Big Brother exalta-se com concorrentes e Bruna acaba em lágrimas «Peço desculpa»
04:54

Big Brother exalta-se com concorrentes e Bruna acaba em lágrimas «Peço desculpa»

18:53
Provocação de Miranda a Bruno de Carvalho acaba em discussão com Viriato «suja e baixa»
03:36

Provocação de Miranda a Bruno de Carvalho acaba em discussão com Viriato «suja e baixa»

18:44
Imagens reveladoras: tudo o que desencadeou o pontapé de Bruno de Carvalho
05:07

Imagens reveladoras: tudo o que desencadeou o pontapé de Bruno de Carvalho

18:35
Discussão entre Miranda, Kina e Afonso aquece com ataques pessoais «Filhos da...»
04:39

Discussão entre Miranda, Kina e Afonso aquece com ataques pessoais «Filhos da...»

18:27
Tudo em pratos limpos. Ana e Afonso esclarecem tudo «Nunca me fizeste mal»
02:58

Tudo em pratos limpos. Ana e Afonso esclarecem tudo «Nunca me fizeste mal»

18:22
A arder! Distribuição de tarefas gera discussão. Veja aqui
04:52

A arder! Distribuição de tarefas gera discussão. Veja aqui

18:16
Rezas e Bruxedo. Conflito entre Kina e Catarina sobe de tom com acusações
03:58

Rezas e Bruxedo. Conflito entre Kina e Catarina sobe de tom com acusações

18:10
Em baixo. Ana incentiva Fábio a manter-se no jogo «Não vou fugir como faço lá fora»
05:18

Em baixo. Ana incentiva Fábio a manter-se no jogo «Não vou fugir como faço lá fora»

18:03
Bruna procura apoio nas colegas e críticas recaem sobre Catarina e Afonso. Veja aqui
03:30

Bruna procura apoio nas colegas e críticas recaem sobre Catarina e Afonso. Veja aqui

18:01
Bruna desiludida com falta de adesão à aula de dança das «Bignetes». Viriato atira «Não as queria ter desiludido»
04:46

Bruna desiludida com falta de adesão à aula de dança das «Bignetes». Viriato atira «Não as queria ter desiludido»

17:34
Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

17:18
Pazes? Catarina e Afonso têm uma conversa que acaba num abraço e em beijinhos
07:30

Pazes? Catarina e Afonso têm uma conversa que acaba num abraço e em beijinhos

16:42
Viriato irrepreensível com Afonso «Debaixo das sainhas das mulheres»
04:22

Viriato irrepreensível com Afonso «Debaixo das sainhas das mulheres»

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

  Big Brother
  • Há 2h e 50min
Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

A apresentadora respondeu, sem tabus, às curiosidades dos fãs.

Cristina Ferreira decidiu dedicar algum do seu tempo livre a matar a curiosidade dos fãs. Nas redes sociais, a apresentadora esteve a responder a algumas perguntas dos seguidores e acabou por revelar porque é que tem adotado um estilo de vida mais saudável.

«Porque mudou a sua alimentação? Parecia já ter uma alimentação saudável», questionou um internauta.

Cristina Ferreira não hesitou em justificar que, o facto de estar mais perto da menopausa, a fez perceber que tinha de ter mais cuidados. «Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação. Com a ajuda das gomas, consegui ir reduzindo o apetite e retirar açúcar, leite e pão (não totalmente). Também intensifiquei a musculação. E faz toda a diferença», disse.

Veja aqui:

Na sequência da mesma sessão de perguntas, um seguidor perguntou a Cristina Ferreira qual é a frase que mais sentido faz na sua vida. «A vida é justa. No dia em que deixar de acreditar nisto, vai ser mais difícil. O que dás, recebes. Mesmo que demore», respondeu a comunicadora.

Pode ver aqui: 

