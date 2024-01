Finalistas e ex-concorrentes do Big Brother 2023 deixam mensagens carinhosas a Cristina Ferreira! Veja tudo

Os finalistas e ex-concorrentes desta edição Big Brother 2023, recorreram às redes sociais onde deixaram uma mensagem carinhosa e especial a Cristina Ferreira. A apresentadora também deixou as suas bonitas palavras aos concorrentes.

Francisco Monteiro, esteve à conversa com Cristina Ferreira, esta terça-feiran no programa «Dois às 10». Após a entrevista, o nortenho recorreu às redes sociais, onde publicou uma fotografia ao lado de Cristina Ferreira. Na legenda da publicação, o vencedor do Big Brother mostrou-se grato pela experiência que viveu estes últimos meses e fez ainda um agradecimento especial à apresentadora: «Nem nos meus pensamentos mais profundos poderia sonhar com os últimos dias! Hoje tive o privilégio de conversar com alguém que sempre me disse muito, que admiro profundamente (está escrito no meu olhar) por tudo aquilo que conseguiu construir a pulso, recheado de mérito próprio», começou por escrever.

«A @dailycristina faz sonhar qualquer menino ou menina, impele-nos a ser melhor todos os dias e a acreditar que o sucesso está na medida do nosso trabalho e das nossas vocações/talentos. Uma mulher de armas, repleta de audácia e ousadia que representa melhor do que ninguém todas as mulheres do nosso país. Um exemplo a todos os níveis», elogiou.

«Queria por isso agradecer por ter conduzido a melhor experiência da minha vida, junto com o nosso querido Big Brother. Momentos inesquecíveis que mudaram a minha vida, que farão sempre parte da página mais dourada que tenho em mim. Eternamente agradecido por ter conhecido alguém de quem tanto gosto e admiro.», rematou.

Na caixa dos comentários, Cristina Ferreira reagiu: «Querido MONTEIRO, obrigada pelas palavras. Não duvides de ti nunca. Quando acreditamos conseguimos sempre. Mais ainda quando é destino».

Márcia Soares, partilhou uma fotografia ao lado da apresentadora, tendo escrito na descrição: «Oh Cristina! Tão especial que foi ouvi-la do outro lado durante quase quatro meses. Obrigada pelas palavras sabias e de carinho que vou levar para sempre comigo! É um exemplo para mim e para tantos».

Na caixa dos comentários, surge o elogio de Cristina Ferreira à finalista: «Querida Márcia, o futuro é teu. Agarra-o com toda a tua força».

Jéssica Galhofas, partilhou também uma imagem onde surge ao lado de Cristina Ferreira, com um pormenor especial: «Um simples OBRIGADA não chega por tudo o que você fez por cada um de nós neste programa. Por mim falo e agradeço immenso as suas palavras, a sua preocupação e o seu apoio. Não é por nada de é uma cheia de garra e determinação, é um exemplo para muitas mulheres neste país, incluindo EU. Prometo levar cada palavra e conselho que meu da melhor maneira Cristina.», começou por escrever.

«Desejo a melhor sorte do MUNDO e até já, para novas aventuras, porque uma nova vida começa agora depois desta aventura inesquecível. PS: Espero que o meu chapéu lhe dê ainda mais sorte que ao meu ZAZOUU», concluiu.

Cristina Ferreira comentou: «Querida Jéssica (emoji com coração)»

André Lopes também não deixou por dizer: «Uma aventura sem igual, seria imprescindível ser comandada por uma apresentadora sem igual! A Cristina transmitiu confiança, alegria, segurança, positividade, empatia em todos os momentos que fizeram parte integrante desta "montanha russa" de emoções. O meu sentimento de respeito e consideração só aumentou semana após semana devido à Mulher empoderada, aguerrida, confiante, batalhadora, profissional, etc que é. Tornou esta experiência mais rica e foi um gosto e privilégio enormes ser "guiado" por si! Obrigado!», escreveu.

A apresentadora garantiu: «André, que a doçura continue a ser o teu norte. Um grande beijinho».

Palmira Rodrigues, ex-concorrente desta edição, também quis deixar uma mensagem especial: «Com a rainha desta porra toda! Tive um gosto enorme em conhece-la! Desejo-lhe ainda mais sucesso, amor, felicidade e muita prosperidade para 2024. ✨️ Beijinho grande».

Cristina Ferreira comentou: «Um beijinho querida Palmira»

Joana Sobral, 4ª finalista desta edição, deixou umas palavras bonitas à apresentadora: «Que experiência única, que emoções tão fortes. A Cristina foi muito importante durante estes meses, mulher de garra que venero muito! A confiança que entregou é inexplicável e inesquecível! Obrigada por tanto. É tão bom saber que estiveram aí desde o primeiro momento. É incrível tudo isto. FELIZ 2024 A TODES E SEJAM FELIZES! Depois de toda esta aventura só tenho uma coisa a dizer: SLAYYYY»

«Parabéns, e obrigada pela confiança. Muita sorte na tua vida», escreveu Cristina Ferreira, na caixa dos comentários.