O presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira tem um significado surpreendente: e nós revelamos qual

Cristina Ferreira completa esta terça-feira, 9 de setembro, 48 anos de vida. Regressou de uma viagem especial às Baleares, na companhia do namorado, João Monteiro. Já em terras lusas, a apresentadora recebeu um presente muito especial da sua cara-metade.

João Monteiro também surpreendeu a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI com um enorme rabo de jarros brancos, planta que simboliza o casamento, a união, a pureza e a felicidade. «O meu amor é lindo», declarou Cristina Ferreira, num story do Instagram em que mostra a surpresa do companheiro.

Além disso, Cristina recebeu uma prenda carregada de significado do filho. «Acabei de receber o Óscar de Melhor Mãe do Mundo», escreveu a apresentadora, na legenda de uma imagem em que mostra o Óscar que lhe foi oferecido pelo filho.

Percorra a nossa galeria e veja os presentes que Cristina Ferreira recebeu no seu aniversário.

Ainda através dos stories do Instagram, Cristina Ferreira fez um desabafo sobre este dia tão especial.

«E agora, casa, que tenho a família toda para jantar. Casa cheia de amor. O que me dá a força para seguir sempre. Como cada uma das vossas mensagens. Desculpem não conseguir responder, mas vou ler tudo nos próximos dias. São vocês que fazem a diferença. Obrigada», escreveu.