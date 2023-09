Cristina Ferreira escolheu mais um look arrebatador para a segunda gala do Big Brother. Depois de ter elegido vermelho para a gala de estreia, desta vez a escolha recaiu no preto. O vestido comprido tinha uma manga volumosa e é um modelo da marca Solace London.

Cristina Ferreira apostou ainda numa maquilhagem sóbria e num penteado clássico. O visual está a ser muito elogiado.

