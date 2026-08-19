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Cristina Ferreira revela toda a verdade sobre o misterioso “dia especial”. E é inacreditável

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Cristina Ferreira revela toda a verdade sobre o misterioso “dia especial”. E é inacreditável - Big Brother
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Durante os últimos dias, Cristina Ferreira deixou os seguidores curiosos ao falar de um “dia especial”, sem revelar, desde logo, o que estava por detrás do momento. Agora, a apresentadora decidiu acabar com o mistério e contou finalmente toda a verdade.

Através das redes sociais, Cristina Ferreira explicou que tudo está relacionado com a sua marca, GIRA, e com uma iniciativa muito especial dedicada às mulheres. A apresentadora lançou um desafio às seguidoras, dando-lhes a oportunidade de se tornarem a cara da campanha do novo lançamento da marca.

«Muitas senhoras inscreveram-se e hoje é o dia dessa campanha», revelou Cristina Ferreira, visivelmente entusiasmada com o momento.

Ao longo do dia, a apresentadora recebeu seis mulheres que aceitaram o desafio e que tiveram a oportunidade de viver uma experiência diferente. «Temos aqui seis entusiasmadas senhoras e eu estou desejosa de vos mostrar o resultado. Elas estão felicíssimas», contou.

Mais do que uma simples campanha, Cristina Ferreira quis transformar a iniciativa numa experiência especial para as participantes, colocando-as no centro das atenções e permitindo-lhes sentir-se protagonistas por um dia.

«Isto, no fundo, é a GIRA. Dar a cada mulher a possibilidade de viver um dia diferente, livre e mais feliz», afirmou.

Assim, o tão falado “dia especial” acabou por ter uma explicação bem diferente daquela que muitos poderiam imaginar: Cristina Ferreira preparou uma campanha especial da GIRA, com seis mulheres anónimas como protagonistas. E, pelo entusiasmo demonstrado pela apresentadora, o resultado promete surpreender.

Veja o vídeo.

 

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Temas: Cristina Ferreira Gira Dia Especial

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