A 15 mil quilómetros de Portugal, Cristina Ferreira vive experiência arrebatadora: «A vida fica em perspetiva»

O biquíni viral de Cristina Ferreira é de uma marca portuguesa e está a ser muito procurado. As fotos da apresentadora revelam o motivo

Cristina Ferreira continua de férias na Indonésia e visitou a ilha de Sumba, um paraíso que a deixou completamente encantada. Nas redes sociais, a apresentadora partilhou alguns registos numa das aldeias e fez um relato inspirador sobre aquele local.

«A vida fica em perspectiva em locais como este. Sumba é a mais inexplorada das ilhas da indonésia. É tudo pobre mas ao mesmo tempo tão colorido. Esta aldeia é uma das aldeias que o @nihi ajuda desde que abriu. Sempre foi esse o compromisso do fundador, acrescentar à ilha. 90% dos homens que ali vivem trabalham no hotel, aliás, o que nos levou à aldeia vive lá», começou por escrever, na legenda daquela partilha.

E prosseguiu, explicando como é a vida naquela aldeia: «Mostrou a casa com orgulho e o porco que dorme em baixo. O porco é considerado um animal rico. A fundação do hotel já tentou que fossem para casas melhores e nenhum quis. Vivem ali em família, numa união com regras, e separações, mas sem nenhum sentimento de inveja. Os miúdos vão à escola e já aprendem inglês. Correm atrás de nós felizes e a dizer adeus no final.»

«Os túmulos, também nesta aldeia ancestral, ficam junto às casas. Mas hoje fiquei a saber que se morrerem de acidente ou se se suicidarem são sepultados longe, para não atrair más energias. Aliás, quando perguntei o que acontecia se alguém ficasse doente, disseram que se entregam aos deuses. Há uma aceitação da vida que têm avassaladora. E uma alegria incomparável. Sumba ficas no coração. ♥️ Pequeno grande pormenor, James, o homem que sonhou o hotel vive em Portugal a maior parte do tempo. E a directora é casada com um português. E estou a 15 mil km de casa», terminou.