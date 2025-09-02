Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»

Jandira Dias emocionou-se no Dois às 10 ao recordar as dificuldades que enfrentou após a separação do pai dos seus filhos e a luta pela guarda parental. Ao falar da relação com as crianças, não conteve a emoção: «Foi difícil porque a única família que eu tenho aqui são os meus filhos e eles são meus, vieram de mim, a ligação com os meus filhos…», disse, acabando por ser interrompida por Cristina Ferreira, visivelmente tocada. «Ai, isto está-me a dar uma tristeza», reagiu a apresentadora em direto.

Na reta final da entrevista, Cristina Ferreira deixou ainda uma mensagem sentida a Jandira: «Que Deus não te largue… A mim fez-me muita confusão, mesmo. Espero que tudo te corra bem na vida Jandira e que os teus filhos olhem para ti e percebam a tua luta e que tu possas viver com todos os sonhos que queres realizar. Obrigada, de coração, vai correr mesmo muito bem e estás linda».

Atualmente, Jandira garante que a situação da guarda parental está mais equilibrada, com os filhos a passarem a semana com o pai devido à escola e os fins de semana consigo. «Sinto que eles estão bem», afirmou.