Cristina Ferreira aterra em destino inesperado e há um detalhe «impressionante»

Já ninguém fica indiferente às viagens incríveis de Cristina Ferreira. E apesar de desta vez não se tratar de um destino paradisíaco, não fica atrás de todos os outros pela história e simbolismo da viagem em si.

A diretora de entretenimento e ficçaõ da TVI rumou até ao Japão, mais concretamente a Osaka, para participar num evento muito especial: A Expo Osaka, com o objetivo de celebrar o dia de Portugal.

No Instagram, a apresentadora mostrou as primeiras imagens da viagem e fez algumas revelações verdadeiramente surprendentes.

«Japão 🇯🇵, Expo Osaka. Saí de Portugal às 6h da manhã e 18 horas depois cheguei para celebrar o dia de Portugal, a convite do @portugalexpo2025», escreveu.

Cristina Ferreira continuou: «Aqui são mais 8 horas, já estamos no fim do dia, já comi um caldo verde e os desejados pastéis de nata». Estão 14 chefes portugueses aqui e as filas para provar a nossa comida intermináveis».

A apresentadora destacou ainda um detalhe «impressionante»: «Ontem o nosso pavilhão bateu recordes de visita e percebe-se. É dos mais bonitos e impactantes. Os cabos que o envolvem , sob a temática dos oceanos, são impressionantes. Fico mesmo orgulhosa», escreveu.

Para terminar, Cristina Ferreira revelou: «Amanhã será um dia especial. E esta viagem ao Japão ainda agora começou. Vou comer sopa miso ao pequeno-almoço 🎉😜».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as primeiras imagens de Cristina Ferreira no Japão.