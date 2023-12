Concorrentes inéditos na prova do jogador da semana e uma salvação que mexeu com a Casa. Saiba tudo!

Na passada quinta-feira, dia 14 de dezembro, Cristina Ferreira apresentou o Diário Especial.

Durante o Diário Especial, aconteceu, pela última vez, a prova que dita o jogador da semana. Para além disso, como é habitual, houve uma salvação.

Esta semana, pela primeira vez, Jéssica Galhofas foi das concorrentes mais votadas pelo público na APP e, por isso, marcou presença na prova para eleger o jogador da semana. A Jéssica, juntou-se Francisco Vale, Joana Sobral e Márcia Soares. Márcia Soares acabou por vencer a prova e ganhou 2500€. A concorrente acabou por ganhar pela terceira vez esta prova, já tendo angariado, assim, 7500€.

Um dos nomeados desta semana foi salvo. Márcia Soares, Francisco Monteiro, Francisco Vale e André Lopes estavam nomeados, mas um dos concorrentes ficou a salvo da expulsão que irá acontecer no próximo domingo. Com a maior percentagem de votação do público para salvar, Francisco Monteiro ficou fora do leque de nomeados.

Depois de ter sido salvo, Francisco Monteiro mostrou-se muito mais descontraído, até mesmo na interação com Joana Sobral e Márcia Soares. No jardim, momentos após o Diário Especial, o concorrente entrou em brincadeira com os colegas, criando-se um ambiente entre os três há muito não visto.