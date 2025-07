Esta ex-concorrente chocou Cristina Ferreira com a sua transformação. E vai chocá-lo a si também

Esta ex-concorrente mudou de visual e deixou Cristina Ferreira completamente incrédula com a sua transformação. Trata-se de Jéssica Gomes, que participou no Big Brother 2022.

«Estás tão diferente. Gosto dessa cor de cabelo. Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia», disse Cristina Ferreira no programa «Dois às 10», visivelmente impressionada com a mudança.

Jéssica - que esteve no programa da TVI a contar o que tem feito - explicou a mudança: «Eu estava com o cabelo loiro, e pus castanho. Com o tempo fui-me cansando dos óculos, sentia que ocupavam muito espaço na cara, então comecei a usar lentes».

Recorde-se que Jéssica Gomes, de Vila do Conde, entrou no Big Brother aos 18 anos com a mãe, Patrícia Silva, também ex-concorrente.

