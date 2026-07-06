«Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia»: Transformação de ex BB choca Cristina Ferreira

Foi em julho de 2025 que Cristina Ferreira ficou completamente surpreendida com o novo visual desta ex-concorrente do Big Brother. A jovem surgiu irreconhecível no programa Dois às 10, onde falou sobre a nova fase da sua vida.

Falamos de Jéssica Gomes, que ficou conhecida do público com a sua participação no Big Brother 2022. Assim que a viu entrar em estúdio, Cristina Ferreira não escondeu o espanto perante a mudança de imagem: «Estás tão diferente. Gosto dessa cor de cabelo. Se passasses por mim na rua, não sei se te conhecia», comentou.

Na altura, a ex-concorrente foi convidada para falar sobre o que era feito dela e explicou que a mudança aconteceu de forma natural, revelando o que esteve na origem do novo look.

«Eu estava com o cabelo loiro e pintei-o de castanho. Com o tempo também me fartei dos óculos, sentia que ocupavam muito espaço na cara, por isso comecei a usar lentes de contacto», contou.

A transformação da jovem não passou despercebida e rapidamente chamou a atenção dos fãs, que destacaram a diferença entre a imagem que apresentou no reality show e o visual que exibiu na televisão.

Recorde-se que Jéssica Gomes, natural de Vila do Conde, participou no Big Brother 2022 quando tinha apenas 18 anos. Entrou na casa mais vigiada do País ao lado da mãe, Patrícia Silva, numa das duplas que marcou essa edição do reality show da TVI.

Percorra a galeria que preparámos para si e recorde a impressionante mudança de visual de Jéssica Gomes.