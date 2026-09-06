Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira «despede-se dos 48» em biquíni: «A mais gata»

Cristina Ferreira está prestes a completar mais um aniversário - no próximo dia 9 de setembro - e decidiu assinalar os últimos dias dos 48 anos com uma escapadinha especial em Formentera, Espanha.

A apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar alguns registos do momento, onde surge com o namorado, João Monteiro, e também em biquíni, junto ao mar.

«A despedir-me dos 48», escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma das publicações, numa espécie de despedida da idade que está prestes a deixar para trás.

Nas stories, a apresentadora mostrou ainda outros momentos vividos na companhia de João Monteiro, além de vários registos na praia, onde exibiu a boa forma física e aproveitou para relaxar.

As imagens não passaram despercebidas aos seguidores, que rapidamente encheram a publicação de elogios. «A mais gata» foi um dos comentários deixados pelos fãs, entre muitas outras mensagens a destacar a aparência da apresentadora.

Cristina Ferreira prepara-se, assim, para entrar nos 49 anos rodeada de sol, praia e, sobretudo, na companhia de João Monteiro, com quem mantém uma relação há vários anos.