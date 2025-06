Apaixonados no Japão: Cristina Ferreira vive momento especial com João Monteiro e mostra tudo

As primeiras imagens de Cristina Ferreira no Japão. E há revelações que o vão surpreender…

Cristina Ferreira encontra-se de férias no Japão, país por onde tem passado os últimos dias a visitar várias cidades. Nesta fase da viagem, a apresentadora está em Tóquio, a grande capital onde tudo acontece.

Nas redes sociais, Cristina tem partilhado alguns registos dos locais por onde passa. Numa dessas publicações, mostrou-se a chegar a um supermercado enorme acompanhada pelo namorado, João Monteiro, que estava deslumbrado com o que via.

Numa outra imagem, Cristina já se tinha mostrado com João, muito cúmplices na cidade de Kyoto, que visitaram anteriormente.

A viagem ao Japão terá começado em Osaka, com passagem por Kyoto, e agora por Tóquio. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a duração da estadia ou outros destinos incluídos no roteiro.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro no Japão.