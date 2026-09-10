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Cristina Ferreira celebrou 49 anos. E foi desta forma que João Monteiro assinalou a data nas redes sociais

  • Ana Ribeiro
Cristina Ferreira celebrou 49 anos. E foi desta forma que João Monteiro assinalou a data nas redes sociais - Big Brother
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Cristina Ferreira celebrou os 49 anos em Formentera, ao lado de João Monteiro. Depois das muitas mensagens que marcaram o dia, o treinador de ténis esperou até ao final da noite para assinalar publicamente a data e recuperou um registo especial do casal.

Cristina Ferreira viveu um dia particularmente especial esta quarta-feira, 9 de setembro. A apresentadora da TVI completou 49 anos e escolheu Formentera para dar as boas-vindas a este novo ano de vida, na companhia do namorado, João Monteiro.

Ao longo do dia, foram muitas as mensagens que chegaram através das redes sociais para assinalar a data. Entre amigos, colegas e seguidores, houve uma publicação que acabou por ficar reservada para mais tarde: a de João Monteiro.

Foi apenas ao final do dia que o treinador de ténis assinalou publicamente o aniversário da companheira.

Nos stories do Instagram, João Monteiro recuperou uma fotografia ao lado de Cristina Ferreira. Para acompanhar a imagem, o treinador de ténis escolheu poucas palavras, mas deixou uma mensagem carinhosa à namorada.

«Parabéns Queen 💜», escreveu João Monteiro, tratando Cristina Ferreira por «rainha».

A declaração surge num dia que Cristina decidiu passar longe de Portugal. A apresentadora escolheu Formentera para celebrar os 49 anos e teve João Monteiro ao seu lado neste momento especial.

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Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

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