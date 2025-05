Cristina Ferreira deslumbra num destino de sonho ao lado de João Monteiro! Veja as imagens

Cristina Ferreira embarcou numa escapadinha romântica até Marraquexe, Marrocos, ao lado do namorado, João Monteiro. A apresentadora do Big Brother e do Secret Story tem partilhado alguns momentos da viagem através das stories do Instagram, onde exibe paisagens únicas e o ambiente exótico da cidade.

A escapadela a dois está a conquistar os fãs, que elogiam a cumplicidade e a felicidade do casal. Entre cores vibrantes, mercados tradicionais e muito calor, Cristina volta a mostrar a sua paixão por Marraquexe, cidade que já visitou anteriormente e que continua a inspirá-la.

As imagens partilhadas têm sido recebidas com entusiasmo e mostram uma Cristina radiante, em perfeita sintonia com o espírito vibrante e cultural da cidade marroquina.

