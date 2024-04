Cristina Ferreira e João Monteiro surgem pela primeira vez num evento público! Veja aqui

Cristina Ferreira está a viver uma das fases mais bonitas da sua vida, ao lado do companheiro João Monteiro, irmão do vencedor do «Big Brother 2023», Francisco Monteiro. A relação entre a apresentadora e o tenista tem estado nas bocas do mundo! O casal tem protagonizado momentos verdadeiramente ternurentos...

O casal, apareceu pela primeira vez, em público, num Evento da competição de ténis Millennium Estoril Open. Foi através do Instagram da TVI, que foi publicado um reels com alguns convidados especiais da TVI, inclusive João Monteiro e Cristina Ferreira.

Os comentários de apoio ao romance da apresentadora e do tenista multiplicaram-se na caixa de comentários. Ora veja: