Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Ao Minuto

11:54
Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos - Big Brother
02:06

Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos

11:12
Boris abre o coração sobre a polémica com Joana e Vanessa: «Fui-me abaixo, não esperava» - Big Brother
07:22

Boris abre o coração sobre a polémica com Joana e Vanessa: «Fui-me abaixo, não esperava»

11:03
Inesperado. Boris elogia Ventura e a reação é impressionante: «Só tens motivos para estar orgulhoso» - Big Brother
01:35

Inesperado. Boris elogia Ventura e a reação é impressionante: «Só tens motivos para estar orgulhoso»

10:50
«Não passa de um cromo repetido, vazio»: Ana Luísa e João Ventura na má língua - Big Brother
02:40

«Não passa de um cromo repetido, vazio»: Ana Luísa e João Ventura na má língua

01:37
Ventura admite ter sido ingénuo em relação a Tatiana: «Para mim encheu» - Big Brother
03:32

Ventura admite ter sido ingénuo em relação a Tatiana: «Para mim encheu»

01:34
O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça» - Big Brother
03:21

O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça»

01:26
Inédito. Tatiana tenta apoiar-se no maior antagonista pós discussão com Sara - Big Brother
02:54

Inédito. Tatiana tenta apoiar-se no maior antagonista pós discussão com Sara

01:17
Sara e Tatiana protagonizam uma das discussões mais intensas desta edição. E Sara acaba em lágrimas - Big Brother
05:44

Sara e Tatiana protagonizam uma das discussões mais intensas desta edição. E Sara acaba em lágrimas

01:00
Depois de dizer tudo o nunca disse a Vanessa, Boris ouve o que a colega lhe tem a dizer e esta é a reação - Big Brother
06:00

Depois de dizer tudo o nunca disse a Vanessa, Boris ouve o que a colega lhe tem a dizer e esta é a reação

00:36
Ninguém esperava isto. Extra começa de forma inédita e o momento é hilariante - Big Brother
05:18

Ninguém esperava isto. Extra começa de forma inédita e o momento é hilariante

00:02
A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção - Big Brother
02:26

A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção

23:46
Shakira da Malveira? Descubra o talento secreto de Ana Luísa que deixou a casa ao rubro - Big Brother
01:55

Shakira da Malveira? Descubra o talento secreto de Ana Luísa que deixou a casa ao rubro

23:03
Como nunca antes visto! Boris recorda a entrada de Joana na casa e arrasa-a: «Invejosa!» - Big Brother
09:43

Como nunca antes visto! Boris recorda a entrada de Joana na casa e arrasa-a: «Invejosa!»

22:36
Maria Botelho Moniz dá detalhes inéditos sobre a próxima gala: «O exterior vai…» - Big Brother
00:59

Maria Botelho Moniz dá detalhes inéditos sobre a próxima gala: «O exterior vai…»

22:33
Quem é que os concorrentes atiravam «borda fora»? Veja todas as opiniões - Big Brother
03:07

Quem é que os concorrentes atiravam «borda fora»? Veja todas as opiniões

22:31
Nomeados fazem apelo para continuar no Big Brother: O vídeo na íntegra aqui - Big Brother
06:39

Nomeados fazem apelo para continuar no Big Brother: O vídeo na íntegra aqui

22:23
Big Brother revela finalmente sanção de Afonso e todos ficam de boca aberta: «Não acredito» - Big Brother
03:46

Big Brother revela finalmente sanção de Afonso e todos ficam de boca aberta: «Não acredito»

22:19
Maria Botelho Moniz confronta Afonso: «Enquanto líder não lhe caiu a ficha?» - Big Brother
03:07

Maria Botelho Moniz confronta Afonso: «Enquanto líder não lhe caiu a ficha?»

22:16
Afinal, qual o motivo da sanção de Afonso? Estas imagens mostram tudo - Big Brother
03:00

Afinal, qual o motivo da sanção de Afonso? Estas imagens mostram tudo

22:13
Tatiana afirma: «Sinto que eu incomodo, não gostam de mim (…) não sou bem-vinda» - Big Brother
06:03

Tatiana afirma: «Sinto que eu incomodo, não gostam de mim (…) não sou bem-vinda»

22:00
Maria Botelho Moniz revela motivo da sanção de Afonso. E dá detalhes surpreendentes - Big Brother
01:14

Maria Botelho Moniz revela motivo da sanção de Afonso. E dá detalhes surpreendentes

21:19
Telefonemas do Big invadem a casa e o momento é de chorar a rir - Big Brother
16:00

Telefonemas do Big invadem a casa e o momento é de chorar a rir

21:19
Concorrentes nervosos com o Especial: «Vai ser expulsão» - Big Brother
01:14

Concorrentes nervosos com o Especial: «Vai ser expulsão»

19:49
Afinal a aliança voltou? Veja o que aconteceu - Big Brother
04:39

Afinal a aliança voltou? Veja o que aconteceu

19:44
«Ela escolheu mesmo o pior caminho»: Ventura e Ana Luísa rasgam Tatiana - Big Brother
02:15

«Ela escolheu mesmo o pior caminho»: Ventura e Ana Luísa rasgam Tatiana

Acompanhe ao minuto

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

  • Big Brother
Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Cristina Ferreira e João Monteiro aproveitaram o arranque do fim de semana para desfrutar de um momento a dois e a apresentadora não deixou os seguidores indiferentes com a escolha do visual para a ocasião.

Cristina Ferreira e João Monteiro continuam a viver uma fase feliz da relação. Juntos há cerca de dois anos e meio, os dois parecem aproveitar cada oportunidade para desfrutar da companhia um do outro, desta vez com um programa romântico por Lisboa.

Foi através das redes sociais que a apresentadora da TVI revelou alguns detalhes da noite. Cristina mostrou o look escolhido para o jantar. O casal escolheu para o jantar um dos espaços mais conhecidos da capital. Cristina e João Monteiro estiveram no Seen Lisboa..

«Fim da semana com o meu amor», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação.

Recorde-se ainda das melhores imagens das férias românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro

A fotografia rapidamente conquistou os seguidores da apresentadora, que não pouparam elogios nem à produção escolhida nem à cumplicidade do casal.

«Que lindos», «Amor é luz no olhar e paz no coração» e «Gosto muito. Fica-lhe tão bem» foram alguns dos comentários.

Houve ainda quem aproveitasse a publicação para destacar a relação dos dois: «Fazem um casal lindo», pode ler-se entre as várias mensagens deixadas na caixa de comentários.

Veja a publicação.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Cristina Ferreira João Monteiro Fim de semana Amor Imagens

Relacionados

Sem tabus! Cristina Ferreira responde a questão sobre a vida amorosa: «A pessoa certa»

Cristina Ferreira reage a casamento de Cristiano Ronaldo. E tem "surpresa" nos comentários que envolve João Monteiro

Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática ao lado de João Monteiro: «O que aí vem é muito desafiante»

Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Aos 48 anos, Cristina Ferreira adotou estes nove hábitos. E está melhor do que nunca

Fora da Casa

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Há 2h e 25min

Deu que falar num Reality da TVI. Agora surpreende a mulher da sua vida na televisão e é de ir às lágrimas

Ontem às 19:19

Rafael Bailão surpreende a avó no 'Momento Certo'

Ontem às 19:18

Fez parte de um casal icónico do Secret Story e agora vive drama: «Nem que fale com o Presidente da República»

Ontem às 18:26

Astro do futebol espera o quarto filho e este conhecido cantor não fica indiferente à gravidez do momento

Ontem às 17:02

É mulher de uma das figuras mais conhecidas do País. Mas ninguém imagina a profissão que ela tem

Ontem às 16:07
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina

Ontem às 17:39

É mulher de uma das figuras mais conhecidas do País. Mas ninguém imagina a profissão que ela tem

Ontem às 16:07
03:31

Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído

Ontem às 11:19

Astro do futebol espera o quarto filho e este conhecido cantor não fica indiferente à gravidez do momento

Ontem às 17:02

Casaram há 10 anos, mas tiveram de o esconder no Secret Story. Hoje mostram vídeo inédito do casamento

27 ago, 12:55
Ver Mais

Notícias

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Há 2h e 25min

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Hoje às 09:52

Deu que falar num Reality da TVI. Agora surpreende a mulher da sua vida na televisão e é de ir às lágrimas

Ontem às 19:19

Fez parte de um casal icónico do Secret Story e agora vive drama: «Nem que fale com o Presidente da República»

Ontem às 18:26

O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina

Ontem às 17:39
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Há 2h e 25min

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Hoje às 09:52

Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

Ontem às 15:24

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Ontem às 10:25

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

27 ago, 17:00
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda enfrenta imprevisto na estrada... e há imagens!

Há 1h e 8min

Sónia Jesus revela como conseguiu perdoar Vitó

Ontem às 12:09

Desapareceu depois de vencer o "Big Brother": agora mostramos o que é feito dele e como está irreconhecível!

27 ago, 17:07

De repente, tudo mudou: ex-concorrente do "Big Brother" e estrela do OnlyFans anuncia novidade que ninguém esperava

27 ago, 12:15

Ao lado da namorada, Francisco Monteiro pergunta: "Como é que sou tão sortudo?"

27 ago, 08:27
Ver Mais Outros Sites