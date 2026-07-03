Cristina Ferreira faz confissão sobre as férias com João Monteiro e o filho: «Demorei a adaptar-me»

Ao Minuto

14:28
Concorrente do Big Brother abre discussão pública sem saber! A polémica da «Maria Chuteira» que já está viral - Big Brother

Concorrente do Big Brother abre discussão pública sem saber! A polémica da «Maria Chuteira» que já está viral

13:44
Ana Luísa regressa à casa da avó e conta o que foi dito no almoço dos nomeados - Big Brother
04:27

Ana Luísa regressa à casa da avó e conta o que foi dito no almoço dos nomeados

13:23
Ana Luísa defende Sara: «Reage quando percebe que está a ser injustiçada» - Big Brother
06:15

Ana Luísa defende Sara: «Reage quando percebe que está a ser injustiçada»

12:58
Personalidade de João Ventura é tema no almoço de nomeados: «É um chorão» - Big Brother
03:51

Personalidade de João Ventura é tema no almoço de nomeados: «É um chorão»

12:47
Nomeados almoçam e Diego acusa Joaquim: «Necessidade de protagonismo forçado» - Big Brother
04:45

Nomeados almoçam e Diego acusa Joaquim: «Necessidade de protagonismo forçado»

12:22
João Ventura sem papas na língua: «Eu vou deixar de dar canal às víboras» - Big Brother
02:10

João Ventura sem papas na língua: «Eu vou deixar de dar canal às víboras»

12:19
Afonso desabafa: «Se não gostou de alguma coisa, devia falar comigo» - Big Brother
05:02

Afonso desabafa: «Se não gostou de alguma coisa, devia falar comigo»

11:50
João Ventura pica-se com Pedro e manda farpa: «Queres dar nas vistas? Afoga a Sara» - Big Brother
01:06

João Ventura pica-se com Pedro e manda farpa: «Queres dar nas vistas? Afoga a Sara»

11:46
Joana alerta Ventura: «Quando fores para lá não podes ser assim, porque eles não se vão rir como nós» - Big Brother
01:31

Joana alerta Ventura: «Quando fores para lá não podes ser assim, porque eles não se vão rir como nós»

11:44
João Ventura avisa Boris: «É só mel, tu és muito querido e eu tenho medo que te magoes» - Big Brother
01:46

João Ventura avisa Boris: «É só mel, tu és muito querido e eu tenho medo que te magoes»

11:25
Hilariante! João Ventura fala sozinho: «Surreal… o ser humano é capaz de cenas» - Big Brother
06:28

Hilariante! João Ventura fala sozinho: «Surreal… o ser humano é capaz de cenas»

11:06
Tatiana implacável com Salgueiro após conflito com Ventura: «Falsa, é tudo filme (…) manipulação» - Big Brother
07:51

Tatiana implacável com Salgueiro após conflito com Ventura: «Falsa, é tudo filme (…) manipulação»

10:40
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados” - Big Brother
04:36

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

10:39
Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais” - Big Brother
04:49

Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”

10:38
Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei” - Big Brother
04:49

Afonso Leitão faz balanço da sua vida: “Estou a tapar alguns buracos que cavei”

10:32
Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente” - Big Brother
01:44

Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente”

10:32
Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci” - Big Brother
01:44

Afonso Leitão revela conversa com Marcelo Palma após o “Desafio Final”: “Reconheci”

10:32
“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira - Big Brother
01:44

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

10:28
Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo” - Big Brother
05:20

Em direto, Afonso Leitão é surpreendido por pessoa especial: “Para mim, é tudo”

10:27
Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe” - Big Brother
04:10

Afonso Leitão sobre fase difícil: “Acabei por lidar bem graças à minha mãe”

10:24
Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar” - Big Brother
06:58

Afonso Leitão fala sobre adaptação na sua vida: “Há coisas que podem se evitar”

10:15
João Ventura recorda polémica com Mariana Salgueiro e Mariana Sá reage: «Estiveste bem» - Big Brother
02:39

João Ventura recorda polémica com Mariana Salgueiro e Mariana Sá reage: «Estiveste bem»

10:13
Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar”

10:13
Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer” - Big Brother
01:52

Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

09:10
Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão - Big Brother

Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão

Acompanhe ao minuto

Cristina Ferreira faz confissão sobre as férias com João Monteiro e o filho: «Demorei a adaptar-me»

  • Big Brother
Cristina Ferreira faz confissão sobre as férias com João Monteiro e o filho: «Demorei a adaptar-me» - Big Brother

Cristina Ferreira está de férias em Bali com o namorado e o filho. A apresentadora fez uma confissão aos seus seguidores.

Cristina Ferreira está de ferias em Bali, na Indonésia, na companhia do filho, Tiago, e do namorado, João Monteiro. A apresentadora tem partilhado vários registos naquele destino paradisíaco e aproveitou para fazer uma confissão aos seus seguidores.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou uma fotografia dela própria em que fez um desabafo. «Primeira noite a dormir oito horas seguidas. Demorei quatro dias a adaptar-me a este fuso horário. São mais sete horas do que em Portugal», escreveu. 

Pode ver tudo na nossa galeria!

Em partilha rara, Cristina Ferreira mostra corpo de sonho em biquíni

Cristina Ferreira voltou a dar que falar nas redes sociais. A apresentadora da TVI encontra-se de férias em Bali, na Indonésia, e partilhou um conjunto de fotografias que rapidamente conquistou os seguidores.

Nas imagens, Cristina surge a desfrutar do cenário paradisíaco com um elegante biquíni, exibindo a excelente forma física e um bronzeado de fazer inveja. Entre praias de águas cristalinas, piscinas de sonho e paisagens tropicais, a comunicadora mostrou-se completamente rendida ao ambiente da ilha.

Ficar hospedado por 15 euros e comer por dois? Só neste paraíso onde o “luxo” é mais acessível do que parece

Praias paradisíacas, arrozais a perder de vista, templos deslumbrantes e hotéis de sonho. À primeira vista, este destino parece reservado a carteiras recheadas, mas a realidade é bem diferente. Há um verdadeiro paraíso tropical onde é possível desfrutar de umas férias inesquecíveis sem gastar uma fortuna.

O destino em causa é Bali, na Indonésia, uma ilha que voltou a despertar a curiosidade dos portugueses numa altura em que Cristina Ferreira se encontra a desfrutar de umas férias acompanhada pelo filho, Tiago, (que escolheu o destino) e pelo namorado, João Monteiro.

Apesar da imagem de luxo que muitas fotografias transmitem nas redes sociais, a verdade é que Bali continua a ser um dos destinos mais acessíveis do mundo para quem já conseguiu ultrapassar o maior obstáculo da viagem: o preço das passagens aéreas.

 

Segundo vários sites especializados em viagens, é possível encontrar alojamento por valores a partir dos 15 euros por noite. Este preço corresponde aos tradicionais homestays, pequenas pousadas locais que oferecem conforto e uma experiência mais autêntica. 

Também a alimentação surpreende pelos preços reduzidos. Comer num warung — os típicos restaurantes familiares de Bali — custa, em média, entre 2 e 5 euros por refeição. Quem preferir restaurantes mais turísticos ou de gastronomia ocidental poderá contar com refeições na ordem dos 10 a 15 euros.

Nos transportes, as despesas também são bastante reduzidas. Alugar uma scooter, um dos meios mais populares para explorar a ilha, custa normalmente entre 4 e 6 euros por dia. Em alternativa, as aplicações de transporte  permitem fazer deslocações por preços muito inferiores aos praticados na maioria dos destinos turísticos europeus.

O maior investimento continua a ser a viagem de avião. Partindo de Portugal ou do Brasil, os voos implicam normalmente uma ou mais escalas e os preços podem variar entre os 1.200 e os 2.000 euros, dependendo da época do ano e da antecedência da reserva.

Depois de chegar ao destino, porém, Bali revela-se uma agradável surpresa para a carteira. Entre alojamento económico, refeições a poucos euros e transportes acessíveis, torna-se possível viver uma experiência de sonho sem os custos normalmente associados a um destino de luxo. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens de Bali partilhadas por Cristina Ferreira. 

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro Filho Tiago Ferias

Relacionados

Em partilha rara, Cristina Ferreira mostra corpo de sonho em biquíni

Mais simples do que nunca! Cristina Ferreira surge sem maquilhagem: «Viver sem medos, nem culpas»

Ficar hospedado por 15 euros e comer por dois? Só neste paraíso onde o “luxo” é mais acessível do que parece

De férias, Cristina Ferreira mostra os primeiros momentos num destino de sonho e faz revelação emocionante sobre o filho

Fora da Casa

Katia Aveiro deixa fãs de Cristiano Ronaldo em alvoroço com revelação privada e o craque é obrigado a reagir

Há 2h e 28min

Aprovada pelos sogros! Bárbara Parada vai de férias com a família de Guilherme Baptista: veja as fotos cúmplices

Há 3h e 14min

Quer fugir da agitação turística e do stress do dia a dia? Este é o destino de férias perfeito: e fica a duas horas de Portugal

Hoje às 10:42

Lembra-se deles? Chocaram o País quando anunciaram o divórcio. Dois anos depois, ela vem a público lançar farpas polémicas ao 'ex'

Hoje às 09:53

Liliana Oliveira surge irreconhecível após mudança de visual e ex-concorrente critica: «Não gostei»

Ontem às 22:17

Há dois anos fez história no Big Brother, hoje está muito diferente: Veja o antes e depois de Jacques Costa

Ontem às 16:30
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Já é um fenómeno! Este concorrente é o favorito do público na primeira semana do Big Brother Verão

Hoje às 09:10

Há dois anos fez história no Big Brother, hoje está muito diferente: Veja o antes e depois de Jacques Costa

Ontem às 16:30

Dois anos após divórcio, Daniela Filipa faz insinuações sobre Márcio Poças: «Se eu abrisse a boca, muita coisa se estragava»

Hoje às 09:56

Pai e marido de duas ex-concorrentes, é um ícone do Big Brother. Descobrimos como está seis anos depois

Ontem às 11:44

Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana

Ontem às 19:03
Ver Mais

Notícias

Concorrente do Big Brother abre discussão pública sem saber! A polémica da «Maria Chuteira» que já está viral

Há 16 min

Afonso Leitão esclarece rumores sobre Sara e surpreende tudo e todos: «Se o Cláudio perguntar por ti, vou dizer...»

Há 1h e 58min

Katia Aveiro deixa fãs de Cristiano Ronaldo em alvoroço com revelação privada e o craque é obrigado a reagir

Há 2h e 28min

Cristina Ferreira faz confissão sobre as férias com João Monteiro e o filho: «Demorei a adaptar-me»

Há 2h e 53min

Aprovada pelos sogros! Bárbara Parada vai de férias com a família de Guilherme Baptista: veja as fotos cúmplices

Há 3h e 14min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
04:48

Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo

28 jun, 22:44
03:18

Já é conhecida a “Casa da Avó”: veja os primeiros concorrentes a explorá-la

28 jun, 21:52

Entre na casa do BB Verão 2026 antes dos concorrentes. Estas são as imagens mais aguardadas

28 jun, 19:04
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

09:40

Depois da troca de farpas, João Ventura reage à suposta desistência de Mariana Salgueiro

Ontem às 14:23
06:06

Caos na casa! Esta concorrente ameaça desistir do Big Brother Verão

Ontem às 14:12
02:01

Mariana Sá e Miguel em provocação mútua: «Elas é que te magoaram, não foi?»

Ontem às 13:31
11:54

Triângulo amoroso é tema na casa: Íris e Diego fazem roast de fofocas e a "chapa fica quente"

Ontem às 13:00
04:38

Sem papas na língua, Mariana Salgueiro volta a falar na troca de farpas com João Ventura

Ontem às 12:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após fazer revelação, "ex" da namorada de Francisco Monteiro é obrigado a fazer esclarecimento... e lança farpa!

Ontem às 17:30

Dois dias antes de relação ser conhecida, namorada de Francisco Monteiro esteve na casa do "ex"

Ontem às 17:18

"Big Brother Verão": revelado quem é o concorrente mais adorado... e o mais odiado!

Ontem às 16:40

Apaixonado, Francisco Monteiro expõe adversidade: "É uma vida cansativa"

Ontem às 13:35

Francisco Monteiro quebra o silêncio sobre nova namorada: "Sinto-me completo"

Ontem às 10:31
Ver Mais Outros Sites