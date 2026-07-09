Cristina Ferreira faz partilha íntima sobre João Monteiro: «Enquanto ele dormia...»

As primeiras imagens das férias de Cristina Ferreira em Bali escondem um detalhe muito especial

O biquíni viral de Cristina Ferreira é de uma marca portuguesa e está a ser muito procurado. As fotos da apresentadora revelam o motivo

Cristina Ferreira está de férias com o namorado, João Monteiro, e com o filho, Tiago, na Indonésia. A apresentadora tem partilhado vários momentos naquele paraíso e esta terça-feira, 7 de julho, decidiu fazer uma partilha privada sobre a sua cara-metade.

Nos stories do Instagram, Cristina Ferreira partilhou uma fotografia de João Monteiro a dormir. «Enquanto o João dormia... Eu fui ao ginásio. Começo o dia mesmo com mais energia. Muda tudo», escreveu, na legenda da partilha.

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