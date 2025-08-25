Cristina Ferreira faz partilha sobre "amar a sério" e João Monteiro reage

Cristina Ferreira e João Monteiro são dos casais mais cobiçados do momento, por estarem numa fase tão feliz e apaixonada da relação.

Este domingo, a apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais dicas que valoriza e das quais não prescinde na sua vida e o namorado não tardou a reagir.

«Olhar para dentro. Tudo o que importa está sempre por perto. ✨», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação onde enumera coisas que «realmente importam».

Numa delas, Cristina Ferreira menciona «amar a sério» e partilha uma fotografia que parece ter sido tirada ao lado de João Monteiroc, mas apenas se veem as sombras dos dois. João reagiu com um 'gosto' na publicação.

