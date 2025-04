Cristina Ferreira faz revelação sobre João Monteiro

Cristina Ferreira surpreendeu ao confessar algo sobre o namorado, João Monteiro.

No último dia de férias, a apresentadora fez um desabafo sobre o novo País que visitou, o Qatar.

Cristina Ferreira, apresentadora da TVI, de 47 anos, partilhou recentemente com os seus seguidores detalhes de umas férias marcantes que viveu na Tanzânia, acompanhada pelo namorado, João Monteiro, de 31 anos, e pelo filho, Tiago.

A viagem, profundamente ligada à natureza e à simplicidade da savana africana, levou Cristina a refletir sobre os contrastes do mundo moderno. Depois de passar por África, a apresentadora esteve também no Qatar e não resistiu a fazer uma comparação entre os dois mundos.

“Um dia no Qatar. Não é muito boa ideia depois da Tanzânia. A natureza versus a mão humana. A simplicidade versus a opulência. A liberdade versus… o mundo”, escreveu no Instagram, acrescentando que foi precisamente esse contraste que tornou a experiência ainda mais impactante.

Durante a publicação, Cristina elogiou também a arquitetura do Qatar, o museu inspirado na rosa do deserto e deixou uma nota especial para Márcio, o português que os recebeu por lá. “Há sempre um português bem posicionado no mundo.

Quando queremos somos imbatíveis”, afirmou com orgulho. A semana de férias foi, segundo a própria, “avassaladora de emoções” e deixou-lhe uma vontade enorme de regressar ao silêncio da savana e ao convívio com os animais no seu habitat natural. “Já vos disse aqui que trabalho para viajar. Toda a vida sonhei com isto. Falta-me tanto para ver, sentir, conhecer”, confessou.

Cristina revelou ainda um pequeno detalhe curioso sobre o namorado: “O João, por ele, ficava 3 meses em África”, escreveu, mostrando que ambos partilham o gosto por experiências autênticas e ligadas à natureza. Já ela, com os olhos postos no futuro, revelou que tem vontade de conhecer dois países da América do Sul e lançou o desafio aos seguidores: “Conseguem adivinhar quais? 😜”

Os fãs reagiram com entusiasmo à partilha, deixando mensagens carinhosas e cheias de admiração. Muitos identificaram-se com João Monteiro, expressando também o desejo de viver rodeados de natureza. Comentários como “Eu sou mais o João... ficava em África... se pudesse, para sempre!!”, “O João tem bom gosto” e “Também sou mais o João. Ficava na Natureza… Bom regresso!” encheram a caixa de comentários da publicação, acompanhados de elogios às fotos e votos de felicidade ao casal.

No final da mensagem, Cristina deixou uma nota bem-humorada sobre o regresso à rotina: “Nos próximos dias vou andar entre Queluz de Baixo e a Malveira. Uma paisagem que conheço bem 😉”, mostrando que, mesmo depois de uma grande aventura, há sempre algo de reconfortante em voltar a casa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens da viagem de sonho de Cristina Ferreira e João Monteiro.