Cristina Ferreira mostra escapadinha romântica com João Monteiro e faz declaração emocionante
- Big Brother
-
Cristina Ferreira voltou a encantar os seguidores ao partilhar um conjunto de fotografias ao lado do namorado, João Monteiro. A apresentadora mostrou alguns momentos de um passeio especial e aproveitou para deixar uma sentida declaração.
Cristina Ferreira recorreu às redes sociais, este sábado, 25 de julho, para partilhar um novo conjunto de fotografias ao lado de João Monteiro.
A apresentadora da TVI publicou um carrossel no Instagram com imagens captadas durante um passeio pela Ericeira, onde o casal surgiu descontraído a percorrer as ruas da vila, numa altura em que decorre a tradicional Feira dos Alhos.
Na legenda da publicação, Cristina Ferreira mostrou o carinho que sente pelo local: «Eu sou muito feliz aqui. A ir à mercearia, a caminhar, a ver as bancas tradicionais. Nesta altura a Ericeira vive a famosa Feira dos Alhos, onde se compram para o ano inteiro. E onde os carrinhos de choque continuam a gerar sorrisos».
Percorra a galeria e veja cada registo
A publicação rapidamente conquistou milhares de gostos e comentários, com os seguidores a elogiarem tanto as imagens como a cumplicidade entre Cristina Ferreira e João Monteiro.
Leia também:
- Quer melhorar a pele? Cristina Ferreira partilha quatro dicas de ouro. E não envolvem tratamentos caros
- Vestir-se como Cristina Ferreira nunca foi tão fácil: descobrimos de onde é o look total branco que promete esgotar
- Cristina Ferreira não ficou indiferente a esta medida debatida no Parlamento e a reação dá que falar