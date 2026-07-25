Cristina Ferreira mostra escapadinha romântica com João Monteiro e faz declaração emocionante

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais, este sábado, 25 de julho, para partilhar um novo conjunto de fotografias ao lado de João Monteiro.

A apresentadora da TVI publicou um carrossel no Instagram com imagens captadas durante um passeio pela Ericeira, onde o casal surgiu descontraído a percorrer as ruas da vila, numa altura em que decorre a tradicional Feira dos Alhos.

Na legenda da publicação, Cristina Ferreira mostrou o carinho que sente pelo local: «Eu sou muito feliz aqui. A ir à mercearia, a caminhar, a ver as bancas tradicionais. Nesta altura a Ericeira vive a famosa Feira dos Alhos, onde se compram para o ano inteiro. E onde os carrinhos de choque continuam a gerar sorrisos».

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A publicação rapidamente conquistou milhares de gostos e comentários, com os seguidores a elogiarem tanto as imagens como a cumplicidade entre Cristina Ferreira e João Monteiro.

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