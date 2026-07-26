Cristina Ferreira mostra imagens “escondidas” no telemóvel. E todos reparam numa com João Monteiro

Cristina Ferreira voltou a brindar os seguidores com um conjunto de momentos mais pessoais que, até agora, tinha mantido longe das redes sociais. A apresentadora reuniu várias fotografias captadas ao longo da última semana e partilhou-as no Instagram, despertando uma onda de reações entre os fãs.

Na legenda da publicação, Cristina explicou o motivo da partilha: "Coisas que não publiquei durante a semana. Domingo à noite em casa é uma preciosidade ✨".

Entre os vários registos, houve uma imagem que rapidamente captou a atenção dos seguidores: uma fotografia ao lado do namorado, João Monteiro. O casal surge descontraído e cúmplice, um detalhe que não passou despercebido a quem acompanha a relação dos dois.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, com muitos internautas a destacar precisamente essa fotografia. "Como sempre, sejam felizes ❤️", escreveu um seguidor. "Lindíssimo casal, duas pessoas com muita simplicidade", comentou outro.

Houve ainda quem destacasse diretamente a imagem do casal: "A 3.ª foto 😍💜", pode ler-se entre as muitas reações. "Lindos, felicidades para vocês beijinhos", acrescentou outro utilizador.

As palavras de apoio continuaram a multiplicar-se, com comentários como: "Estão sempre lindos. Adoro vê-los juntos. 💜💜💜" e "O amor faz bem 🥰🫶❤️".

Apesar de manter alguma discrição em relação à vida pessoal, Cristina Ferreira continua a partilhar, de forma pontual, momentos especiais ao lado de João Monteiro, publicações que, invariavelmente, acabam por conquistar a atenção dos seguidores e gerar inúmeras reações de carinho.