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Cristina Ferreira mostra o melhor das suas férias em Maiorca e deixa pista sobre um grande "desafio": «Vou dizendo coisas»

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Cristina Ferreira mostra o melhor das suas férias em Maiorca e deixa pista sobre um grande "desafio": «Vou dizendo coisas» - Big Brother
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Cristina Ferreira está a aproveitar uns dias de descanso em Palma de Maiorca, mas foi a legenda da mais recente publicação nas redes sociais que deixou os fãs em alerta. Entre paisagens paradisíacas e um convite a descobrir um destino de sonho, a apresentadora falou num "reset" antes de um período "muito desafiante" e prometeu revelar novidades em breve.

Depois de meses intensos de trabalho, Cristina Ferreira rumou a Palma de Maiorca para desfrutar de uns dias de férias na companhia do namorado. Conhecida pelas praias de águas cristalinas, enseadas escondidas, ruas históricas e ambiente descontraído, a ilha espanhola volta a afirmar-se como um dos destinos mais apetecíveis deste verão.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou uma fotografia onde surge a aproveitar o cenário paradisíaco e acompanhou a imagem com uma reflexão que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

"Esta é a semana de liberdade. Mergulhos, água a 31 graus, azul, do céu e do mar. A arte nas ruas. E fazer um reset que o que aí vem é muito desafiante. Que rima com entusiasmante. Vou dizendo coisas. 😉 A última é a mais especial. ✨"

A publicação mostra um lado mais descontraído de Cristina Ferreira, que aproveita as férias para recarregar energias antes de regressar ao trabalho. Ao mesmo tempo, acaba por oferecer aos seguidores um verdadeiro postal de Palma de Maiorca, destino que continua a conquistar turistas de todo o mundo graças às praias de água quente, ao centro histórico repleto de cultura e à gastronomia mediterrânica.

 

Contudo, foi a segunda parte da mensagem que mais deu que falar. Ao admitir que está a fazer um "reset" porque o que aí vem será "muito desafiante" e "entusiasmante". A apresentadora deixou no ar a ideia de que se prepara para entrar numa nova fase profissional.

Sem revelar detalhes, a apresentadora reforçou o mistério ao escrever: "Vou dizendo coisas", uma frase que muitos seguidores interpretaram como um sinal de que novidades poderão ser anunciadas nas próximas semanas.

Para já, Cristina Ferreira continua a desfrutar da tranquilidade do Mediterrâneo. Quanto ao "desafio" de que falou, os fãs terão de esperar um pouco mais para descobrir exatamente o que a apresentadora tem reservado.

Temas: Cristina Ferreira João monteiro Ferias

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