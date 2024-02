Cristina Ferreira: O pormenor que chamou à atenção na decoração do Dia dos Namorados

Cristina Ferreira viveu o Dia dos Namorados de maneira especial ao lado de João Monteiro. A apresentadora da TVI mostrou alguns detalhes das surpresas que recebeu e preparou. No Instagram oficial, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores a decoração do jantar e do hotel onde passou o dia especial.

Alguns detalhes chamaram à atenção dos mais atentos, nomeadamente o facto do quarto estar decorado com balões em forma de coração roxos e também com uma almofada em forma de coração, também da mesma cor.

A data especial foi também assinalada por Cristina Ferreira com um vídeo muito especial que mostra um momento a sós com João Monteiro, durante umas férias nas Maldivas.