Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Acompanhe ao minuto

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro - Big Brother

Cristina Ferreira e João Monteiro estão num dos destinos que se tornou especial para os dois. Saiba onde fica e perceba os motivos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira e João Monteiro regressaram a um dos destinos mais especiais de sempre. Depois do Quénia, a apresentadora e o namorado decidiram rumar às Maldivas: um lugar que se tornou uma tradição para o casal. 

Aliás, foi aqui que Cristina Ferreira foi surpreendida com o momento mais romântico de sempre ao lado de João Monteiro, na primeira viagem que os dois fizeram após assumirem o namoro. 

Foi logo no início do ano de 2024, pouco depois de terminar a edição do Big Brother 2023, onde os dois se conhecerem e se apaixonaram. Cristina Ferreira e João Monteiro decidiram rumar às Maldivas, mais ou menos por esta altura, e foram surpreendidos com o jantar mais romântico de sempre naquelas praias paradisíacas. 

A praia estava cheia de velas e os dois tiveram um momento a sós, em que desfrutaram não só da companhia um do outro, como da refeição e de todo aquele ambiente, que é do mais romântico que há.

Recorde aqui essa experiência:

Percorra a nossa galeria e veja os registos das férias paradisíacas de Cristina Ferreira e João Monteiro

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro Ferias Maldivas

Relacionados

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Fotos

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00

As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

3 dez 2025, 12:48

Esta ex-Big Brother foi Miss Lisboa e uma das maiores 'rivais' de Miguel Vicente. Veja como está hoje

2 dez 2025, 16:45

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

28 out 2025, 18:31

Esta ex-concorrente está mais confiante e mais magra - as fotos do incrível 'antes' e 'depois'

7 out 2025, 16:04

Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

2 out 2025, 15:20
Mais Fotos

Mais Vistos

Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes

25 jul 2025, 21:19

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

15 jun 2025, 18:22

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

12 jan, 22:11

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:49

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

7 jan, 19:00
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:49

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Ontem às 15:07

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Ontem às 12:12

Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Ontem às 11:01

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Ontem às 10:21
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

Hoje às 08:49

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Ontem às 15:07

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Ontem às 12:12

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Ontem às 10:21

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

14 jan, 16:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Há 1h e 33min
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

Há 2h e 18min
01:17

«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc

Há 2h e 32min
00:39

Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo

Há 2h e 36min

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Há 3h e 2min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares reage a mensagem de Francisco Monteiro: "Acho que não fez mais do que a obrigação dele"

Há 3h e 25min

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

Há 3h e 41min

"O irmão dela é maluco". Soraia Moreira recorda comentário malicioso e assume: "Nunca vou esquecer a dor"

Hoje às 08:42

Carolina Nunes está apaixonada: descubra quem é o novo namorado da jovem!

Ontem às 21:37

Bárbara Parada manda farpa a Francisco Monteiro? "Ainda não aprendeu a lidar com um 'não'"

Ontem às 16:00
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais