Cristina Ferreira vive experiência única num dos locais mais 'sagrados' do planeta: «Não me sairá da memória»

Cristina Ferreira está num dos locais mais 'sagrados' do planeta terra, e estas imagens são a prova disso

Cristina Ferreira, 47 anos, e João Monteiro, 31 anos, estão a viver uma viagem verdadeiramente transformadora em plena África. Após uma passagem por Zanzibar, o destino escolhido foi a Tanzânia, mais especificamente a Cratera de Ngorongoro, um dos lugares mais extraordinários do planeta — e também um dos mais preservados.

Foi nas redes sociais que a apresentadora partilhou alguns registos destes dias únicos, revelando que este terá sido "um dos dias mais incríveis da sua vida". Segundo Cristina Ferreira, o que viu ali "não lhe sairá da memória".

Por que a Cratera de Ngorongoro é tão especial?

A Cratera de Ngorongoro é considerada uma das maravilhas naturais do mundo. Formada há cerca de 2,5 milhões de anos, após o colapso de um vulcão gigante, esta caldeira vulcânica é hoje um santuário de vida selvagem e um ecossistema único que alberga milhares de espécies — desde leões e elefantes a rinocerontes-negros, leopardos e búfalos.

Este local é Património Mundial da UNESCO e tem um enorme valor ambiental, cultural e espiritual para as comunidades locais, sendo considerado um território sagrado pelos povos massai que ali vivem.

A Cratera estende-se por cerca de 260 km², com uma paisagem de cortar a respiração e uma biodiversidade raríssima. Aqui, os animais vivem em liberdade, protegidos por um dos sistemas de conservação mais respeitados do mundo.

Cristina Ferreira em contacto direto com a vida selvagem

Durante o safari que realizou com João Monteiro, Cristina Ferreira esteve muito perto de animais selvagens em estado natural, um privilégio que poucos podem viver de forma tão próxima e segura. Esta ligação íntima à natureza intocada deixou a apresentadora profundamente emocionada.

"O que vi não me sairá da memória", escreveu Cristina Ferreira numa das legendas que acompanha as imagens partilhadas no Instagram.

A apresentadora, habituada à agitação do mundo televisivo, mostrou-se rendida à grandiosidade e paz que encontrou em África, destacando o poder transformador da viagem.

Uma experiência que marca para sempre

A viagem de Cristina Ferreira e João Monteiro à Tanzânia está a ser muito mais do que umas simples férias. Trata-se de uma experiência imersiva, num dos lugares mais puros e autênticos do planeta — onde a natureza fala mais alto e onde cada momento parece suspenso no tempo: "Este foi um dos dias mais incríveis da minha vida", confessou.

Ainda, a apresentadora do "Dois às 10" e diretora de entretenimento e ficção da TVI, partilhou um vídeo incrível ao lado de João Monteiro, nesta Reserva tão especial Espreite, em baixo!

