Depois de João Monteiro usar, este casaco tornou-se o mais desejado do verão. Descubra onde pode comprar

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João Monteiro voltou a captar atenções numa saída com Cristina Ferreira. O destaque acabou por ir para o casaco de que escolheu.

João Monteiro voltou a dar nas vistas após uma saída de sexta-feira com Cristina Ferreira. Desta vez, foi o visual escolhido pelo antigo tenista que chamou a atenção, especialmente o casaco que completou o look.

A peça pertence à marca de luxo Ounass e terá um valor a rondar os 800 euros, uma escolha que despertou curiosidade entre os seguidores atentos aos detalhes de estilo do casal.

Conhecido por manter um perfil discreto, João Monteiro tem conquistado maior atenção pública desde que assumiu a relação com Cristina Ferreira. O casal tem surgido em vários momentos juntos, mostrando cumplicidade e uma imagem cada vez mais associada ao mundo da moda.

A escolha do casaco reforça a aposta num estilo elegante e sofisticado, uma característica também muito ligada a Cristina Ferreira, conhecida pelas suas opções de moda.

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

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