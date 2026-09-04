Este é o detalhe que está a alimentar rumores de um possível casamento entre Cristina Ferreira e João Monteiro. Nós contamos tudo

A possibilidade de Cristina Ferreira e João Monteiro subirem ao altar voltou a estar em cima da mesa no programa V+ Fama. Tudo começou depois de a apresentadora ter sido confrontada, por diversas vezes, com perguntas sobre um eventual casamento. Sem confirmar — nem negar —, Cristina respondeu com o seu habitual sentido de humor: «O convento de Mafra está em obras.»

A frase foi suficiente para deixar os fãs ainda mais curiosos. Afinal, estará Cristina apenas a brincar com os rumores ou haverá alguma verdade por detrás das perguntas que tem recebido?

No programa apresentado por Adriano Silva Martins, os comentadores não esconderam que gostariam de ver o casal dar esse passo. Entre brincadeiras e especulações, foram partilhadas várias ideias sobre como poderia ser uma eventual cerimónia, caso Cristina e João decidissem mesmo trocar alianças.

Mas foi uma mensagem recebida em direto que voltou a incendiar a especulação.

«Tenho uma amiga que não falha», revelou Adriano Silva Martins, antes de partilhar a informação que lhe tinha chegado: «João Monteiro foi ao atelier de Paulo Batista, será que foi fazer o fato de noivo?»

A ida do tenista ao espaço do conhecido alfaiate foi, assim, lançada como uma possível pista — mas não há qualquer confirmação de que tenha sido precisamente para preparar um fato de casamento.

Ainda assim, a coincidência foi suficiente para deixar a pergunta no ar: estará João Monteiro a preparar-se para dizer “sim” a Cristina Ferreira?

Para já, o casal mantém o silêncio e Cristina continua a alimentar o mistério com respostas que pouco esclarecem. Se existe casamento a caminho, parece que a apresentadora ainda não está preparada para revelar o segredo.