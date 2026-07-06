Foi nas férias que Cristina Ferreira viveu «a melhor refeição da sua vida» e as imagens vão impressioná-lo

Cristina Ferreira está a desfrutar de dias de descanso em Bali e recorreu às redes sociais para partilhar aquele que descreveu como um dos momentos altos da viagem. A apresentadora visitou o restaurante Kubu at Mandapa, em Ubud, e não poupou elogios à experiência gastronómica.

Nos stories publicados no Instagram, Cristina mostrou o ambiente intimista do restaurante, instalado em estruturas de bambu junto ao rio, bem como vários momentos do menu de degustação. Um dos destaques foi a preparação de um chá artesanal servido diretamente na mesa, que a apresentadora fez questão de filmar.

“Melhor refeição da minha vida”, escreveu numa das imagens, deixando claro o impacto que a experiência teve durante a estadia em Bali.

A apresentadora revelou ainda que a filosofia do restaurante a conquistou. “A filosofia no Kubu at Mandapa é a comida como medicina. O chefe é balinês e não tenho palavras para o que aqui experimentei. Todos os ingredientes são da ilha e de diferentes zonas”, escreveu, destacando o conceito assente em produtos locais e sazonais.

Entre os pratos partilhados, surgem criações de alta gastronomia cuidadosamente empratadas, incluindo um prato de carne acompanhado por pequenas bolinhas que Cristina comparou ao trigo-sarraceno.

“Estas bolinhas são muito parecidas com o nosso trigo-sarraceno. Dava tudo para ter isto pronto no frigorífico para preparar as minhas marmitas”, comentou, mostrando que até os ingredientes mais simples lhe despertaram curiosidade.

O Kubu at Mandapa, localizado no resort Mandapa, em Ubud, é conhecido pelo seu menu de degustação inspirado nos ingredientes de Bali, privilegiando produtos locais e uma abordagem sustentável à cozinha, numa experiência de fine dining junto ao rio Ayung.