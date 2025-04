Há uma nova fotografia de Cristina Ferreira e João Monteiro. E vai surpreendê-lo

Cristina Ferreira partilhou uma imagem inusitada com o namorado, João Monteiro.

Os dois estão a desfrutar de uns dias de férias em Zanzibar.

Cristina Ferreira, a icónica apresentadora da TVI, está a aproveitar uns dias de descanso em Zanzibar, acompanhada pelo namorado, João Monteiro. Aos 47 anos, Cristina continua a ser uma das personalidades mais influentes da televisão portuguesa, e esta pausa num destino paradisíaco tem gerado uma grande interação nas redes sociais, onde partilha os seus momentos de lazer com os seguidores.

A apresentadora publicou recentemente no Instagram um registo da sua estadia em Zanzibar, onde revela estar a viver dias de tranquilidade em um cenário de sonho. "Água mais quente da minha vida. Deve estar a uns 29 graus. Esta ilha privada, @baweisland, fica em frente a Stone Town. É um conceito similar às Maldivas, é um perfeito sossego," escreveu Cristina, destacando a beleza e a calma do local. Ela ainda mencionou que o mês de abril é o mês das chuvas em Zanzibar, o que torna a ilha mais tranquila e ideal para quem procura relaxar longe da agitação.

A apresentadora aproveitou a oportunidade para interagir com os seus seguidores, questionando: "Qual é que foi a vossa viagem de sonho? E a água mais quente?". As respostas foram rápidas e divertidas, com muitos fãs a partilharem os seus desejos de viagem. "A minha viagem de sonho ainda não aconteceu!!! (Estou há 52 anos à espera…)", escreveu uma seguidora, enquanto outra brincou com a pergunta: "A água mais quente é a do meu chuveiro!". A interação também foi recheada de mensagens positivas, com fãs a desejarem que Cristina aproveitasse ao máximo o tempo em Zanzibar: "Divirtam-se e aproveitem a vida, sejam felizes!" e "Silêncio, paz, muito amor. Refúgios maravilhosos ❤️❤️."

Além disso, a apresentadora partilhou um momento mais íntimo, com um story onde aparece com uma máscara facial ao lado de João Monteiro. A imagem, que mostra o casal em clima de descontração e cumplicidade, encantou os seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitações.

Zanzibar, um destino de luxo e tranquilidade na costa da Tanzânia, tem sido o refúgio perfeito para Cristina, que, apesar da vida profissional movimentada com o programa Dois às 10 na TVI, sabe também encontrar tempo para relaxar e recarregar energias. A viagem tem sido uma oportunidade para a apresentadora se afastar das luzes da ribalta e desfrutar de um merecido descanso em boa companhia.