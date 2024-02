O comentário de João Monteiro nas fotografias de Cristina Ferreira na gala TVI que deixaram os fãs ao rubro

Nos 31 anos da TVI, Cristina Ferreira deslumbra com um vestido roxo! Veja as primeira imagens

Neste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, a TVI celebra os 31 anos num evento mágico no Casino Estoril.

Cristina Ferreira arrasou com o seu primeiro look, um vestido roxo que simboliza o seu amor com João Monteiro. O vestido chamou a atenção dos apresentadores Manuel Luís Goucha e João Montez: «Há muitos corações roxos nos últimos tempos», brincou João Montez.

«Foi por acaso», frisou Cristina Ferreira sorridente. Goucha ripostou, brincando: «Não deixas nada ao acaso, tu pensas em tudo».

«Eu sou uma pessoa simples, que não pensa em nada. Mas é o primeiro da noite. Quando venho para a festa...», concluiu Cristina Ferreira.

Já na segunda parte da gala, Cristina Ferreira mudou de vestido para um mais sensual e escolheu usar um vestido preto de cetim e rendas! A apresentadora partilhou o seu look nas suas redes sociais e houve um comentário muito especial que saltou à vista de todos: «Craque», respondeu João Monteiro, companheiro da apresentadora.

Em apenas pouco tempo, o comentário do irmão de Francisco Monteiro já conta com 1167 gostos, tendo deixado os fãs ao rubro.