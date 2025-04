João Monteiro comenta publicação de Cristina Ferreira e apresentadora revela detalhe privado

Aconteceu! João Monteiro comentou uma publicação de Cristina Ferreira e a apresentadora acabou por revelar um detalhe privado...

Cristina Ferreira começou o dia com energia redobrada — e partilhou tudo com os seus seguidores no instagram. A apresentadora, de 47 anos, publicou uma fotografia e uma legenda onde resume a sua manhã energética: «Acordei às 6h. Já fui ao ginásio. Já comi um pão e um galão. Já estou no programa. E não tarda nada é Páscoa… E entretanto há novidades na loja online. Já têm alguma debaixo de olho?».

Entre os muitos comentários, houve um em particular que chamou a atenção: o de João Monteiro, de 31 anos, treinador de ténis e atual namorado da apresentadora.

«Os sapatos de ontem», escreveu. Cristina respondeu com o mesmo tom cúmplice: «Os teus favoritos».

O casal, que acabou de regressar de uma viagem inesquecível a África, parece mais unido do que nunca, e os fãs não deixam passar essas trocas de carinho despercebidas. Um dos comentários diz tudo: «O amor anda no ar… Cristina continue feliz, eu também sou. Beijinhos».

Cristina e João continuam a mostrar que a felicidade se encontra nos pequenos gestos — e que o amor, quando é leve e divertido, conquista todos à volta.