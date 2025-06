João Monteiro faz declaração de amor a Cristina Ferreira com um significado escondido

Viagem de sonho: Cristina Ferreira viveu uma viagem inesquecível ao Japão ao lado de João Monteiro, marcada por romantismo e descoberta.

A declaração de amor veio com uma só palavra: «Ikigai», que tem um significado muito especial e poderoso.

Cristina Ferreira regressou a Portugal após uma viagem marcante ao Japão, onde viveu momentos únicos ao lado do namorado, João Monteiro. A apresentadora da TVI e o professor de ténis partilharam várias imagens da aventura, mas foi uma publicação de João, esta quinta-feira, 19 de junho, que conquistou os fãs.

Na legenda de uma das fotos em que o casal surge sorridente, João Monteiro escreveu apenas uma palavra: “Ikigai”, que em português significa «razão de viver». Uma verdadeira declaração de amor que não passou despercebida aos seguidores e que confirma a solidez da relação do casal.

Durante a estadia no Japão, Cristina Ferreira participou na Expo Osaka 2025, a convite do Turismo de Portugal, conciliando compromissos profissionais com momentos de lazer em cidades como Kyoto e Tóquio, sempre acompanhada por João.

Apesar da experiência enriquecedora, a apresentadora confessou que antecipou o regresso a Portugal devido a sentimentos de distância e insegurança: «Pela primeira vez na vida, senti-me muito longe de casa… E depois a história da guerra e tudo… Aquilo estava a começar a fazer confusão à minha cabeça, vim mais cedo um dia», revelou.

Veja também:

Água quente e mar transparente. Este é o refúgio de Márcia Soares para este verão - Big Brother - TVI