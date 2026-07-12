Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

Ao Minuto

00:51
Concorrentes recebem pista sobre a prova semanal. Veja todas as reações - Big Brother
01:55

Concorrentes recebem pista sobre a prova semanal. Veja todas as reações

00:48
Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem» - Big Brother
02:05

Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»

00:47
Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem - Big Brother
09:54

Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem

00:34
Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face - Big Brother
03:35

Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face

00:30
Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo - Big Brother
03:53

Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo

00:27
À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões - Big Brother
08:30

À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões

00:16
Avó de Sara faz aviso sobre a neta: «Ela é mesmo assim e não vai mudar» - Big Brother
02:41

Avó de Sara faz aviso sobre a neta: «Ela é mesmo assim e não vai mudar»

00:11
A chorar baba e ranho. Sara fica inconsolável após a expulsão de Mariana Salgueiro - Big Brother
01:59

A chorar baba e ranho. Sara fica inconsolável após a expulsão de Mariana Salgueiro

00:10
Recepção calorosa. João Ventura regressa à casa e os concorrentes "lançam os foguetes" - Big Brother
04:18

Recepção calorosa. João Ventura regressa à casa e os concorrentes "lançam os foguetes"

00:08
Boquiabertos e sem imaginar: Saiba quem abandonou a casa na segunda semana - Big Brother

Boquiabertos e sem imaginar: Saiba quem abandonou a casa na segunda semana

00:05
Em êxtase: Esta concorrente regressa à casa e a reação é de choque total - Big Brother
02:00

Em êxtase: Esta concorrente regressa à casa e a reação é de choque total

00:03
A votação foi renhida mas o desfecho é este. Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão - Big Brother
01:55

A votação foi renhida mas o desfecho é este. Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão

23:57
Emocionante e muito dura. A curva da vida de Raquel capaz de arrepiar qualquer um: «A maior dor da minha vida» - Big Brother

Emocionante e muito dura. A curva da vida de Raquel capaz de arrepiar qualquer um: «A maior dor da minha vida»

23:44
Preparem as canoas! Os concorrentes vão ter uma prova semanal de peso - Big Brother
01:06

Preparem as canoas! Os concorrentes vão ter uma prova semanal de peso

23:43
Pai de Raquel defende a filha com "unhas e dentes": «Ninguém lhe vai voltar a levantar a mão» - Big Brother
01:28

Pai de Raquel defende a filha com "unhas e dentes": «Ninguém lhe vai voltar a levantar a mão»

23:41
Maria Botelho Moniz deixa Raquel a chorar de felicidade no pós curva da vida. Saiba o motivo - Big Brother
02:55

Maria Botelho Moniz deixa Raquel a chorar de felicidade no pós curva da vida. Saiba o motivo

23:39
Raquel choca tudo e todos com a sua história de vida: «Tentei salvá-lo (...) batia-me» - Big Brother
06:56

Raquel choca tudo e todos com a sua história de vida: «Tentei salvá-lo (...) batia-me»

23:31
Mariana Sá e Miguel gastam metade do prémio para dormir no quarto secreto. E as reações são explosivas - Big Brother
02:29

Mariana Sá e Miguel gastam metade do prémio para dormir no quarto secreto. E as reações são explosivas

23:29
Inaugurado o quarto secreto: Mariana Sá e Miguel vão estrear nova divisão da casa com uma noite a sós - Big Brother
04:37

Inaugurado o quarto secreto: Mariana Sá e Miguel vão estrear nova divisão da casa com uma noite a sós

23:28
'Big' faz Proposta de milhões a Mariana Sá e Miguel: «Querem ter uma noite só para vocês?» - Big Brother
04:37

'Big' faz Proposta de milhões a Mariana Sá e Miguel: «Querem ter uma noite só para vocês?»

23:24
Inédito! O Quarto Secreto está de volta e irreconhecível. Descubra tudo - Big Brother
04:24

Inédito! O Quarto Secreto está de volta e irreconhecível. Descubra tudo

23:18
A diferença não deixou margem para dúvidas. Descubra quem é o primeiro salvo da noite - Big Brother
02:55

A diferença não deixou margem para dúvidas. Descubra quem é o primeiro salvo da noite

23:14
Liderança avaliada: Este é o desfecho da semana da líder. E Afonso tem algo a dizer - Big Brother
02:52

Liderança avaliada: Este é o desfecho da semana da líder. E Afonso tem algo a dizer

23:13
Amigas de relações cortadas? Joana e Tatiana têm despique em direto: «Eu reclamo (...) temos pena!» - Big Brother
07:26

Amigas de relações cortadas? Joana e Tatiana têm despique em direto: «Eu reclamo (...) temos pena!»

23:12
Liderança de Tatiana não foi em vão e a concorrente assume: «Vou apertar com eles» - Big Brother
07:26

Liderança de Tatiana não foi em vão e a concorrente assume: «Vou apertar com eles»

Acompanhe ao minuto

Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa»

  • Big Brother
Juntinha a João Monteiro, Cristina Ferreira mostra lado privado da viagem: «Viajar com amor é outra coisa» - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Cristina Ferreira viveu dias inesquecíveis na Indonésia e, no final das férias, abriu o coração sobre uma viagem que ganhou um significado ainda mais especial por ter sido vivida ao lado de quem mais ama.

A apresentadora da TVI escolheu a Indonésia para desfrutar de alguns dias de descanso e aventura, tendo contado com a companhia do namorado, João Monteiro, e do filho, Tiago. Entre paisagens paradisíacas e momentos longe da rotina, Cristina Ferreira foi partilhando vários registos desta experiência única.

Contudo, foi na despedida da ilha que a apresentadora mostrou um lado mais íntimo da viagem. «Saio de Sumba com a certeza que estive num local mágico», começou por escrever, rendida aos encantos daquele destino.

Cristina Ferreira confessou que, apesar das muitas imagens que mostrou nas redes sociais, foi impossível transmitir verdadeiramente tudo aquilo que viu e sentiu. «Eu sei que vos consegui passar alguma beleza, mas nunca o que vi e senti», admitiu.

Estas férias ficaram ainda marcadas por uma data muito especial para a família. Tiago celebrou o 18.º aniversário durante a viagem e a apresentadora não escondeu a importância de proporcionar ao filho uma experiência que ficará certamente na memória. «As malas trazem muitas memórias, o Tiago 18 anos celebrados a viver uma experiência marcante», partilhou.

Mas a companhia de João Monteiro também parece ter tornado estes dias ainda mais especiais. A viver uma fase feliz no amor, Cristina Ferreira terminou a reflexão com uma declaração que não passou despercebida e que espelha bem o momento vivido ao lado do namorado: «Sempre disse que trabalho para viajar. Viajar com amor é outra coisa. 💜»

Entre o amor, a família e um cenário de sonho, Cristina Ferreira regressa assim a Portugal com a bagagem carregada de memórias de umas férias que parecem ter ficado para sempre no seu coração.

Veja a publicação.

 

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro Filho Férias Amor

Relacionados

De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

Sem maquilhagem e em cenário de sonho: Cristina Ferreira deslumbra em férias paradisíacas: «Só amor»

Cristina Ferreira faz partilha íntima sobre João Monteiro: «Enquanto ele dormia...»

A 15 mil quilómetros de Portugal, Cristina Ferreira vive experiência arrebatadora: «A vida fica em perspetiva»

Fora da Casa

Mansão milionária de luxo: Jéssica Jeremias abre portas da casa nova e as imagens impressionam

Há 1h e 42min

Este foi o look que Maria Botelho Moniz escolheu para uma gala «repleta de reviravoltas»

Há 3h e 14min

A «diva mais linda»: Maria Botelho Moniz conquista corações de amarelo

Há 3h e 18min

Jorge Jesus deixa icónica ex-concorrente do Secret Story em lágrimas. E o motivo é inesperado

Ontem às 19:56

Soraia Sousa fala abertamente sobre os rumores de um romance com o Instrutor Joaquim e surpreende: «Estou muito apaixonada...»

Ontem às 19:34

Fim das especulações. Francisco Monteiro mostra cara do novo amor e a beleza impressiona

Ontem às 18:34
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Soraia Sousa fala abertamente sobre os rumores de um romance com o Instrutor Joaquim e surpreende: «Estou muito apaixonada...»

Ontem às 19:34

Fim das especulações. Francisco Monteiro mostra cara do novo amor e a beleza impressiona

Ontem às 18:34

Revelação inesperada: Sara Jesus faz reflexão e deixa internet em choque com a sua vida fora da casa

Ontem às 17:40

Jorge Jesus deixa icónica ex-concorrente do Secret Story em lágrimas. E o motivo é inesperado

Ontem às 19:56

Rendido ao amor, Francisco Monteiro dá um novo passo na relação: «Conheceu o meu irmão...»

11 jul, 16:20
Ver Mais

Notícias

Boquiabertos e sem imaginar: Saiba quem abandonou a casa na segunda semana

Há 1h e 7min

Emocionante e muito dura. A curva da vida de Raquel capaz de arrepiar qualquer um: «A maior dor da minha vida»

Há 1h e 18min

Mansão milionária de luxo: Jéssica Jeremias abre portas da casa nova e as imagens impressionam

Há 1h e 42min

Nuno arrisca tudo no Big Brother Verão e acaba nomeado: Saiba o que aconteceu

Há 2h e 36min

Este foi o look que Maria Botelho Moniz escolheu para uma gala «repleta de reviravoltas»

Há 3h e 14min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

02:05

Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»

Há 27 min
09:54

Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem

Há 28 min
03:35

Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face

Há 41 min
03:53

Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo

Há 45 min
08:30

À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões

Há 48 min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em lágrimas, Raquel Rodrigues revela: "Engravidei. E sofri um aborto"

Há 54 min

"Big Brother Verão". Mariana Salgueiro é expulsa... e reage assim!

Há 1h e 7min

Raquel Rodrigues desabafa sobre relação com ex-namorada: "Chegou a bater-me, a apertar-me o pescoço..."

Há 1h e 21min

Raquel Rodrigues: "Conheci uma rapariga. Quando comecei a namorar com ela, a minha mãe expulsou-me de casa"

Há 1h e 32min

Em noite de reviravoltas, Maria Botelho Moniz chama a atenção em vestido justo!

Há 3h e 10min
Ver Mais Outros Sites