Juntos até no 'sofrimento': O momento icónico de Cristina Ferreira e João Monteiro que se está a tornar viral!

Cristina Ferreira partilhou um vídeo com o namorado, João Monteiro, em que os dois estão juntos a fazer pilates e o momento está a tornar-se viral nas redes sociais.

No vídeo - publicado nos stories do Instagram - é possível ver João Monteiro com uma expressão de sofrimento, enquanto tenta acompanhar os movimentos exigentes da prática de pilates. Cristina, por sua vez, mostra-se mais à vontade, habituada à prática.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu com humor: «O pilates ganhou um novo aluno. Para quem achava que não suava…».

A partilha - que está a tornar-se rapidamente viral - reforça não só a popularidade de Cristina Ferreira nas redes sociais, como também a curiosidade constante do público por tudo o que diz ou faz.

Mais uma vez, Cristina Ferreira prova que sabe como cativar o seu público — com autenticidade, sentido de humor e, desta vez, com uma dose extra de alongamentos.

