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Noite romântica! Cristina Ferreira mostra programa especial com João Monteiro

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Noite romântica! Cristina Ferreira mostra programa especial com João Monteiro - Big Brother
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Depois de umas férias de sonho na Indonésia, Cristina Ferreira e João Monteiro continuam a aproveitar todos os momentos juntos.

A apresentadora da TVI voltou a partilhar um registo da sua vida privada nas redes sociais, desta vez para mostrar uma noite especial ao lado do namorado. O casal escolheu o SEEN Lisboa para um jantar romântico e Cristina Ferreira fez questão de eternizar o momento com várias fotografias.

Na legenda da publicação, a comunicadora resumiu a noite em poucas palavras, mas carregadas de significado: «Uma sexta perfeita. ✨»

Desde que assumiram a relação, Cristina Ferreira e João Monteiro têm partilhado alguns dos momentos mais felizes que vivem juntos. Depois da recente viagem à Indonésia, onde celebraram também os 18 anos de Tiago, filho da apresentadora, o casal mostrou que continua a aproveitar o tempo a dois, agora num serão no conhecido restaurante lisboeta.

Veja a publicação.

 

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro Noite Romântica

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