Novas fotografias das férias de sonho de Cristina Ferreira mostram João Monteiro em sítio especial

Cristina Ferreira está a viver dias de pura magia em Marraquexe, Marrocos, na companhia do namorado, João Monteiro. A apresentadora do Big Brother e do Secret Story tem partilhado nas redes sociais vários registos desta escapadinha romântica, revelando cenários deslumbrantes e a atmosfera exótica que tanto a encanta.

As novas imagens, publicadas num post de Instagram, mostram João Monteiro num local especial: o quarto glamoroso em que estão hospedados.

Radiante e descontraída, a apresentadora parece em total sintonia com o espírito vibrante do destino escolhido.

