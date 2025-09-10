«O meu amor é lindo»: Cristina Ferreira declara-se após gesto inesperado do namorado

Cristina Ferreira celebrou, na passada terça-feira, 9 de setembro, o seu 48.º aniversário, numa data vivida com muito romantismo e marcada por várias demonstrações de carinho. A apresentadora regressou recentemente de uma escapadinha especial às Ilhas Baleares, onde aproveitou dias de descanso e cumplicidade ao lado do namorado, João Monteiro.

Já em Portugal, Cristina fez questão de partilhar com os seguidores alguns dos presentes que mais a emocionaram neste dia. Entre todos, destacou dois que guardará com particular ternura: um oferecido pelo filho, Tiago, e outro preparado com todo o cuidado pelo namorado.

João Monteiro surpreendeu a apresentadora com um grande ramo de flores, gesto que desde logo captou a atenção dos fãs. Mas não se tratava de um ramo qualquer. João Monteiro escolheu um imponente ramo de jarros brancos, uma planta carregada de simbolismo, tradicionalmente associada ao casamento, à união, à pureza e à felicidade.

Visivelmente apaixonada, Cristina Ferreira partilhou o momento nos stories do Instagram, declarando: «O meu amor é lindo».

Longe de passar despercebida, a celebração de Cristina Ferreira acabou por se transformar num momento partilhado com milhares de seguidores, que acompanharam cada detalhe através das redes sociais.