Sem tabus! Cristina Ferreira responde a questão sobre a vida amorosa: «A pessoa certa»

Cristina Ferreira voltou a abordar um tema sensível e não deixou dúvidas quanto à forma como encara o amor. Numa sessão de perguntas e respostas no Instagram, a apresentadora foi confrontada por uma seguidora, que revelou ter receio de voltar a entrar numa relação depois de uma separação.

«Separada há muitos anos. Medo de ter nova relação e acontecer o mesmo», escreveu a internauta. Sem hesitar, Cristina Ferreira respondeu: «Quando encontrar a pessoa certa não vai ter medo nenhum. O amor liberta», afirmou a apresentadora.

A frase traduz uma visão muito própria sobre os relacionamentos: apesar das experiências menos felizes que possam marcar o passado, o medo não deve impedir uma nova oportunidade de amar. Para Cristina, quando existe uma ligação verdadeira e saudável, o sentimento pode trazer liberdade, confiança e tranquilidade, em vez de insegurança.

A resposta surge também numa altura em que a apresentadora vive uma relação feliz com João Monteiro. Cristina voltou a encontrar o amor ao lado do tenista há cerca de dois anos, depois de vários anos sem assumir publicamente um relacionamento.

Desde então, o casal tem protagonizado vários momentos de cumplicidade e Cristina Ferreira não esconde a felicidade que encontrou nesta nova fase da sua vida. A relação com João Monteiro acabou, naturalmente, por despertar grande curiosidade junto dos fãs, sobretudo depois de um período em que a apresentadora manteve a sua vida sentimental mais resguardada.

A questão colocada no Instagram permitiu, assim, conhecer um pouco melhor a forma como Cristina encara o amor. Em vez de se focar no receio de que uma relação possa terminar da mesma forma que outra no passado, a apresentadora preferiu deixar uma mensagem de esperança.

Para a apresentadora, parece não existir uma fórmula para garantir que uma relação será para sempre. Há, no entanto, a convicção de que estar com a pessoa certa pode transformar a forma como se vive o amor.