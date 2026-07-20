Simples e inesquecível: O plano de todos os sábados de Cristina Ferreira e João Monteiro vai fazê-lo querer copiar a ideia
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Cristina Ferreira em Bali
Cristina Ferreira aproveitou uma manhã de verão para desfrutar de um pequeno-almoço especial na companhia de João Monteiro.
Cristina Ferreira partilhou um momento especial com João Monteiro nas redes sociais. A apresentadora revelou uma fotografia do pequeno-almoço a dois e mostrou uma refeição reforçada, fresca e perfeita para começar um dia de verão.
Na imagem partilhada numa story do Instagram, Cristina Ferreira e João Monteiro surgem a tirar uma selfie durante um brunch. Na mesa, é possível ver um café com leite, um prato com ovos mexidos e torradas, além de uma taça com uma preparação acompanhada por fruta.
Sem revelar mais detalhes sobre o momento, Cristina Ferreira acabou por mostrar um pequeno-almoço com tudo o que se quer numa manhã de verão: uma refeição completa, leve e colorida, desfrutada na companhia do namorado. «Rotinas de sábado» escreveu a apresentadora do Secret Story e do Dois às 10 na story.
O casal aproveitou assim um momento descontraído a dois, com Cristina Ferreira a partilhar um vislumbre da manhã especial com os seguidores.
Veja aqui: