Tudo sobre o casaco viral de Cristina Ferreira que conquistou a internet

Cristina Ferreira deslumbra com look de cortar a respiração e há um pormenor que salta à vista. Inspire-se!

O detalhe sofisticado no look de Cristina Ferreira de que todos falam

Cristina Ferreira voltou a dar nas vistas, desta vez com um look que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. A apresentadora da TVI e Diretora de Entretenimento e Ficção da estação, mostrou, através de um vídeo partilhado nos stories do Instagram, o visual escolhido para o dia — e bastou um instante para que o casaco se tornasse o centro das atenções.

No vídeo, Cristina surge bem-disposta, vestida com um trench coat azul-bebé, conjugado com calças de ganga e sabrinas com padrão vichy. Simples, confortável e elegante, o conjunto destacou-se pela frescura e pela escolha de cor suave, perfeita para a estação.

"Estou completamente fã deste tamanho e tudo. Este azul fica giríssimo assim com ganga", disse, enquanto mostrava os detalhes do look com entusiasmo. Com a energia que lhe é característica, despediu-se com um sorriso: "Beijinhos, agora vou para reuniões da tarde."

Veja a publicação original, em baixo.

Mais do que uma peça de roupa, o trench azul tornou-se símbolo do estilo descontraído mas pensado da apresentadora — uma escolha que une conforto, elegância e personalidade. Cristina Ferreira mostra, mais uma vez, que sabe como transformar o quotidiano em inspiração para quem a segue.