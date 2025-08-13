Vão casar? Cristina Ferreira provoca João Monteiro e a resposta leva a Internet à loucura

Ao Minuto

18:50
Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...» - Big Brother

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

18:22
Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua» - Big Brother
04:35

Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua»

18:10
Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca» - Big Brother
04:26

Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca»

17:39
«Até sair daqui vai ser a minha maior fraqueza» Jéssica abre o coração com Ana - Big Brother
01:32

«Até sair daqui vai ser a minha maior fraqueza» Jéssica abre o coração com Ana

17:33
Afonso farto de Jéssica «Em todas as dinâmicas fala de mim... não fez mais nada ao longo de sete semanas?» - Big Brother
06:20

Afonso farto de Jéssica «Em todas as dinâmicas fala de mim... não fez mais nada ao longo de sete semanas?»

17:28
Lágrimas. Bruna emociona-se e tece vários elogios ao Big Brother «Não é graxa» - Big Brother
05:50

Lágrimas. Bruna emociona-se e tece vários elogios ao Big Brother «Não é graxa»

17:22
Kina elogia colegas... mas não perde tempo e lança farpas a Miranda. Veja o momento - Big Brother
04:54

Kina elogia colegas... mas não perde tempo e lança farpas a Miranda. Veja o momento

17:05
Ana confessa que desiludiu alguém... e foi a si própria - Big Brother
03:44

Ana confessa que desiludiu alguém... e foi a si própria

16:57
Catarina fala das saídas polémicas da casa: Bruno, Daniela Santos, Daniela Ventura e João Oliveira - Big Brother
02:56

Catarina fala das saídas polémicas da casa: Bruno, Daniela Santos, Daniela Ventura e João Oliveira

16:03
Kina desabafa com Ana e Bruna «eu nunca vi nesta casa uma sacanagem tão grande» - Big Brother
03:10

Kina desabafa com Ana e Bruna «eu nunca vi nesta casa uma sacanagem tão grande»

15:34
Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda - Big Brother
04:17

Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda

15:31
Fiambre guardado de forma insólita leva a que fique estragado. Catarina Miranda mostra tudo ao público e vai contra colegas - Big Brother
04:17

Fiambre guardado de forma insólita leva a que fique estragado. Catarina Miranda mostra tudo ao público e vai contra colegas

15:14
Já nem escapa a amiga Bruna. Catarina Miranda ao rubro com todos na casa - Big Brother
11:55

Já nem escapa a amiga Bruna. Catarina Miranda ao rubro com todos na casa

15:10
O verniz estalou. Ana, Jéssica e Bruna irrepreensíveis com MIranda e Afonso - Big Brother
04:37

O verniz estalou. Ana, Jéssica e Bruna irrepreensíveis com MIranda e Afonso

14:51
Viriato é o vendedor ambulante de bolachas. Veja aqui o que atribuiu a cada concorrente - Big Brother
17:54

Viriato é o vendedor ambulante de bolachas. Veja aqui o que atribuiu a cada concorrente

14:34
Silêncio ensurdecedor. Na casa do Big Brother só se ouvem as obras do lado - Big Brother
04:48

Silêncio ensurdecedor. Na casa do Big Brother só se ouvem as obras do lado

12:56
Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais» - Big Brother

Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais»

12:53
Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...» - Big Brother

Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»

12:20
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças» - Big Brother
03:09

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

12:05
Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa - Big Brother
32:03

Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa

12:04
Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Enquanto eu aqui estiver, terás sempre portas abertas» - Big Brother
01:28

Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Enquanto eu aqui estiver, terás sempre portas abertas»

12:03
Cristina Ferreira exalta-se com Bruno de Carvalho: «Eu isto tenho que dizer!» - Big Brother
07:19

Cristina Ferreira exalta-se com Bruno de Carvalho: «Eu isto tenho que dizer!»

12:02
Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Não vou falar aqui de coisas que não as podemos divulgar!» - Big Brother
07:19

Cristina Ferreira para Bruno de Carvalho: «Não vou falar aqui de coisas que não as podemos divulgar!»

11:54
Cristina Ferreira confronta Bruno de Carvalho: «Não conseguiste dar a volta àqueles dois» - Big Brother
05:07

Cristina Ferreira confronta Bruno de Carvalho: «Não conseguiste dar a volta àqueles dois»

11:54
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!» - Big Brother
05:07

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Acompanhe ao minuto

Vão casar? Cristina Ferreira provoca João Monteiro e a resposta leva a Internet à loucura

  • Big Brother
  • Há 2h e 31min
Vão casar? Cristina Ferreira provoca João Monteiro e a resposta leva a Internet à loucura - Big Brother

Cristina Ferreira aproveitou o facto de Cristiano Ronaldo ter pedido Georgina em casamento para provocar o namorado, e levou uma resposta inesperada.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Cristina Ferreira nunca escondeu que o casamento é um dos seus maiores sonhos. A apresentadora da TVI teve apenas duas relações conhecidas: primeiro com António Casinhas, pai do seu filho Tiago, de 17 anos, e, desde 2023, com João Monteiro, com quem se cruzou nos bastidores do Big Brother 2023.

Nesta terça-feira, Cristina abriu a caixa de perguntas nas redes sociais e foi confrontada com o tema. «Para quando um anel igual ao da Gio?», questionou uma seguidora, referindo-se ao facto de Cristiano Ronaldo ter pedido Georgina em casamento com um anel vistoso cheio de diamantes. Em tom de brincadeira, partilhou uma foto do namorado ao telemóvel e escreveu: «Acham que está a pesquisar?»

O tenista respondeu à altura, republicando o story da companheira e comentando: «Se o GOAT ('O melhor de todos os tempos', nome que dão a Cristiano Ronaldo) demorou nove anos imagina quantos anos é que eu preciso».

«Estou lixada», reagiu Cristina.

Veja a imagem em questão aqui: 


 

Relacionados

Bruno de Carvalho não aceita expulsão. Cristina Ferreira esclarece tudo: «Se o Big permitir isto, permite que haja muito mais»

A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»
Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

Fora da Casa

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Há 3 min

Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»

Há 1h e 11min

Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos

Há 1h e 25min

Sorridente e com os filhos: a última foto de Liliana Filipa antes de lhe apontarem uma arma

Há 2h e 2min

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto violento: vídeo mostra momentos de terror

Há 2h e 12min

Solange Tavares e Nelson Fernandes: 5 dias bastaram para nascer o romance mais inesperado do Big Brother

Há 3h e 1min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

03:09

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Hoje às 12:20

Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»

Hoje às 12:53

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto à mão armada e com os filhos presentes no local. Veja aqui o vídeo

Hoje às 11:50

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Ontem às 19:55

Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

24 jun, 10:12
Ver Mais

Notícias

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Há 3 min

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

Há 18 min

Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»

Há 1h e 11min

Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos

Há 1h e 25min

Sorridente e com os filhos: a última foto de Liliana Filipa antes de lhe apontarem uma arma

Há 2h e 2min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Solange Tavares e Nelson Fernandes: pedido de namoro ao fim de cinco dias... e filhos à vista!

Há 2h e 11min

Antes de anunciar separação, Diogo Bordin viveu reencontro marcante... em lugar com "vista sensacional"!

Há 2h e 38min

Separada de Diogo Bordin, Carolina Braga toma decisão radical: revelamos tudo!

Há 3h e 11min

Um dia antes de anunciar separação, Carolina Braga esteve com homem especial: veja as imagens!

Há 3h e 24min

Bruno de Carvalho faz previsão chocante sobre "Big Brother Verão": "Vai haver uma desgraça"

Há 3h e 52min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais