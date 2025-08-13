Vão casar? Cristina Ferreira provoca João Monteiro e a resposta leva a Internet à loucura

Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias românticas: e o destino é o sonho de qualquer casal

Cristina Ferreira nunca escondeu que o casamento é um dos seus maiores sonhos. A apresentadora da TVI teve apenas duas relações conhecidas: primeiro com António Casinhas, pai do seu filho Tiago, de 17 anos, e, desde 2023, com João Monteiro, com quem se cruzou nos bastidores do Big Brother 2023.

Nesta terça-feira, Cristina abriu a caixa de perguntas nas redes sociais e foi confrontada com o tema. «Para quando um anel igual ao da Gio?», questionou uma seguidora, referindo-se ao facto de Cristiano Ronaldo ter pedido Georgina em casamento com um anel vistoso cheio de diamantes. Em tom de brincadeira, partilhou uma foto do namorado ao telemóvel e escreveu: «Acham que está a pesquisar?»

O tenista respondeu à altura, republicando o story da companheira e comentando: «Se o GOAT ('O melhor de todos os tempos', nome que dão a Cristiano Ronaldo) demorou nove anos imagina quantos anos é que eu preciso».

«Estou lixada», reagiu Cristina.

