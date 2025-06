O conjunto Zara que todos querem e Cristina Ferreira já tem. Custa pouco mais de 50 euros

As primeiras imagens de Cristina Ferreira no Japão. E há revelações que o vão surpreender…

Cristina Ferreira regressa ao "Dois às 10" com look da Zara que já é tendência este verão

Cristina Ferreira voltou ao trabalho nesta terça-feira, 17 de junho, marcando presença na apresentação do programa Dois às 10, após uma viagem ao Japão. O seu regresso não passou despercebido — especialmente pelo look escolhido, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

O conjunto usado por Cristina Ferreira é da Zara, uma das marcas favoritas do público português, e já está a conquistar elogios no Instagram. Comentários como “Sempre elegante e maravilhosa” e “Linda” multiplicam-se na publicação onde surge com o outfit.

O look é composto por um colete estilo top castanho, com preço de 25,95€, e umas calças pantalonas largas com pregas duplas, também em castanho, disponíveis por 29,95€. No total, o conjunto custa apenas 55,90€, tornando-se uma opção acessível e sofisticada.

Ideal para os dias quentes de verão, este conjunto combina elegância e frescura, sendo perfeito para festas, sunsets e outras ocasiões especiais. Não é por acaso que já está a ser apontado como um dos looks mais procurados da estação.



Procura inspiração para os seus próximos looks de verão? Descubra na galeria as imagens do visual completo de Cristina Ferreira e veja como recriar este estilo tendência.

