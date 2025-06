Recrie este look de Cristina Ferreira, ideal para os dias quentes de praia e por apenas 25 euros

Cristina Ferreira voltou a inspirar os fãs com mais um look perfeito para os dias quentes de verão. Num dos mais recentes posts que partilhou no Instagram, a apresentadora do Dois às 10 surgiu com um vestido curto castanho, leve e confortável, ideal para uma escapadinha à beira-mar.

A escolha de Cristina Ferreira não foi ao acaso: a apresentadora aproveitou o calor deste fim de semana para rumar até à Comporta, um dos destinos mais exclusivos de Portugal, conhecido por atrair estrelas internacionais como Madonna, George Clooney, Paris Hilton ou Meghan Markle. Entre paisagens naturais deslumbrantes e momentos de puro relaxamento, Cristina mostrou-se descontraída e feliz, sempre fiel ao seu estilo sofisticado, mas descomplicado.

Para quem deseja recriar este visual, encontrámos uma alternativa quase idêntica à venda na H&M, por apenas 22,99€. Uma opção acessível e cheia de estilo, perfeita para os dias de praia, passeios descontraídos ou fins de semana prolongados.

O look de Cristina Ferreira é mais uma prova de que simplicidade e elegância podem (e devem) andar de mãos dadas, até nos dias mais quentes. E com o verão a arrancar em força, este vestido torna-se uma escolha certeira para quem quer estar na moda, sem esforço.

Percorra a galeria e veja todas as fotografias do vestido e da escapadinha de Cristina Ferreira.