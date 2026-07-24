Vestir-se como Cristina Ferreira nunca foi tão fácil: descobrimos de onde é o look total branco que promete esgotar

Cristina Ferreira voltou a mostrar por que continua a ser uma das maiores referências de estilo em Portugal, ao surgir com um elegante coordenado total branco, que reúne duas das maiores tendências da estação. A melhor notícia? O visual é totalmente da Zara e custa menos de 90 euros, tornando-se numa inspiração acessível para quem procura um look sofisticado, fresco e intemporal.

Quando Cristina Ferreira publica um novo look, dificilmente passa despercebido. Seja na televisão ou nas redes sociais, as escolhas da apresentadora da TVI acabam quase sempre por despertar a curiosidade de quem procura inspiração para o dia a dia.

Desta vez, a aposta recaiu sobre um dos visuais mais elegantes do verão: um look total branco, minimalista e extremamente versátil. O melhor de tudo é que não se trata de uma produção exclusiva ou de uma marca de luxo. Pelo contrário, qualquer pessoa pode recriar este conjunto, já que ambas as peças pertencem à nova coleção da Zara.

O grande destaque vai para o delicado top de renda floral, uma peça que combina um efeito artesanal com um corte contemporâneo. Confecionado em fio com mistura de algodão, apresenta gola subida, manga curta, bainha assimétrica e um discreto fecho com botão na gola. O resultado é um visual sofisticado, mas leve, perfeito para os dias mais quentes. O modelito custa 49,95 euros.

Para completar o coordenado, Cristina Ferreira escolheu umas calças de ganga brancas de cintura média, com corte amplo e bainha dobrada, uma das silhuetas que continua a dominar as tendências deste ano. Com cinco bolsos, fecho de correr e botão, conjugam conforto e elegância numa única peça. O preço é de 39,95 euros.

Percorra a nossa galeria e veja os detalhes do look de Cristina Ferreira