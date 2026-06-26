Cristina Ferreira surpreende com "viagem no tempo". Este foi o detalhe que nunca falhou nas Galas do Secret Story
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Cristina Ferreira escolheu a manhã da grande final para recordar um detalhe que nunca falhou nas Galas
Quatro meses, 19 looks e uma final à vista. Na manhã da grande final do Secret Story, este 26 de junho de 2026, Cristina Ferreira decidiu olhar para trás e recordar os looks que escolheu para as últimas 19 galas.
Partilhado no Instagram, o vídeo percorre um por um cada look escolhido: «4 meses 19 looks», mostrando todos os detalhes. Na legenda, a apresentadora lançou o desafio aos seguidores: «Há favoritos?»
Não faltaram respostas. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios e os fãs fizeram questão de eleger os seus preferidos.
Veja, um por um, os looks que marcaram as Galas dos últimos quatro meses do Secret Story