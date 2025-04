Inesperado! Cristina Ferreira faz confissão sobre concorrente: «Eu não posso com o...»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira dá a sua opinião sobre os concorrentes do Big Brother. A apresentadora não escondeu nada e até assumiu as suas preferências, dizendo também aqueles que gosta menos. Cristina Ferreira abriu o jogo e foi implacável com Luís Gonçalves, afirmando que não o suporta e que não gosta do seu tipo de jogo.

Esta manhã ficou marcada por conversas de café, onde os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quiseram saber, junto dos comentadores, quem eram os seus concorrentes preferidos. Cláudio Ramos foi direto ao assunto do momento, a confusão de Adrielle Peixoto em relação às palavras de Solange Tavares que a chamou de "Santa de pau oco". O apresentador quis clarificar a situação e fazer entender que as palavras de Solange não tinham o significado que Adrielle quis fazer parecer. Impiedosos, os comentadores afirmaram que Adrielle o fazia de propósito na tentativa de manchar o nome da colega, recordando ainda o episódio com Nuno Brito.

Nesta mesma conversa, Cristina Ferreira não quis deixar de dar a sua opinião sobre um dos concorrentes. Sem papas na língua, a apresentadora disse tudo o que achava sobre Luís Gonçalves, considerando-o insuportável. Cristina Ferreira não escondeu que não suporta Luís Gonçalves, criticando a sua postura no jogo.

A conversa desenrolou-se e a apresentadora quis dizer, também, aqueles que são os seus preferidos. Cristina Ferreira aproveitou para expressar a sua preferência por Solange Tavares e Érica Reis, o que foi questionado pelos restantes. Ao contrário de Cristina Ferreira, Cláudio Ramos não deixou de apontar que aprecia o jogo de Luís Gonçalves.